: #Di Maio: Ue sblocchi stallo su Diciotti - CyberNewsH24 : #Di Maio: Ue sblocchi stallo su Diciotti - TelevideoRai101 : Di Maio: Ue sblocchi stallo su Diciotti -

"Se l'Unione Europea si ostina con questo atteggiamento, se domani dalla riunione della Commissione europea non si decide nulla e non decidono nulla sulla navee sulla redistribuzione dei migranti, io e tutto il Movimento 5 Stelle non siamo più disponibili a dare 20 miliardi all'Ue". Lo ha detto Luigi Di, precisando di parlare come capo politico del Movimento. "Il governo è compatto -ha sottolineato- l'Ue deve battere un colpo, condivido pienamente quello che ha detto il presidente Conte".(Di giovedì 23 agosto 2018)