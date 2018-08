Di Maio | Su Ilva gara illegittima | ma non si può annullare

L'ispettore Di Maio si incarta sul "delitto perfetto" dell'Ilva - chiede a Mittal e sindacati di andare avanti : Ci sono due passaggi delle parole di Luigi Di Maio che svelano il retropensiero del ministro. Il primo: "Un accordo che porta lavoro a Taranto rappresenta l'interesse pubblico attuale e concreto da tutelare, che eviterebbe la revoca della gara". Il secondo: "I sindacati continuino a parlare con Mittal". Passano poco più di venti minuti dall'inizio della conferenza stampa sull'Ilva quando Luigi Di Maio interrompe la narrazione del "delitto ...

Carlo Calenda : "Alla fine Di Maio firmerà con Mittal". L'ex ministro dello Sviluppo economico risponde alle accuse di Di Maio su Ilva : "Di Maio ha messo su un circo, non un'azione di governo. Alla fine di questa sceneggiata si siederà al tavolo per firmare l'accordo con Mittal". Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo economico, è l'imputato numero uno del "delitto perfetto" contro l'Ilva di Taranto evocato da Luigi Di Maio. accuse pesanti, quelle del nuovo titolare del Mise, che partono dalle criticità che sarebbero state evidenziate dall'Avvocatura ...

Ilva - Di Maio : “Stato ha commesso delitto perfetto”. Calenda : “Se la gara è viziata annullala” : Luigi Di Maio ha parlato in conferenza stampa per illustrare il parere dell'Avvocatura dello Stato sulla vendita dell'Ilva: "Mittal è sempre stata in buona fede. Il delitto perfetto lo ha fatto lo Stato creando una procedura piena di vizi e illegittimità". Calenda: "Il 'delitto (im)perfetto' è il tuo verso la nostra intelligenza".Continua a leggere

Ilva - adesso Di Maio tratta con Mittal per “ri-legittimare” la gara : Il ministro dello Sviluppo chiede ulteriori garanzie sul piano ambientale e occupazionale: restano tre settimane per raggiungere gli obiettivi coinvolgendo il ministero dell’Ambiente e rilanciando il tavolo sindacale. Il 15 settembre scade la validità del contratto con l’aggiudicatario...

