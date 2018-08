Di Maio | se Ue non ci aiuta sui profughi le blocchiamo i fondi

Migranti - Salvini : 'Non temo il Colle - ho la coscienza a posto'. Di Maio minaccia l'Ue : 'Se non decide - stop ai contributi' : Il ministro dell'Interno tira dritto sulla vicenda della nave Diciotti: "Non temo assolutamente nulla. Ho la coscienza più che a posto. Ieri ho parlato con il presidente Conte, che è persona con cui ...

Di Maio : “Se l’Europa domani non decide sulla Diciotti - M5s non è più disposto a dare soldi alla Ue” : “Se l’Unione europea si ostina con questo atteggiamento, se domani dalla riunione della Commissione europea non esce nulla e non decidono nulla sulla nave Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti, io e tutto il Movimento 5 stelle non siamo più disposti a dare 20 miliardi all’ Unione europea”. Lo ha detto il vicepremier Luigi di Maio, precisando di parlare in questo caso da capo politico del Movimento 5 Stelle, ...

Salvini : ‘Fico? Fa il contrario del M5s’. Silenzio di Di Maio - reazione di Lezzi : ‘Non dia lezioni alla terza carica dello Stato’ : “Nessuno deve dare lezioni alla terza carica dello Stato”. Barbara Lezzi, ministra per il Sud del Movimento 5 stelle, è l’unica esponente grillina del governo a essere intervenuta in difesa di Roberto Fico subito dopo gli attacchi del collega al Viminale Matteo Salvini. Il botta e risposta delle ultime ore ha avuto come oggetto il caso della nave Diciotti, da tre giorni bloccata nel porto di Catania senza che ai 150 migranti a ...

ILVA - DI Maio : “DELITTO PERFETTO - MA GARA NON NULLA”/ Ultime notizie - Confindustria Taranto : “Siamo stufi” : ILVA, il parere dell'Avvocatura di Stato sull'offerta di Arcelor Mittal. Di MAIO: "Forti criticità, ma la GARA non è nulla". Dal PD dura critica verso il Ministro da parte di Calenda(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:27:00 GMT)

Ilva - Di Maio : "Gara illegittima ma non annullabile" : Il vicepremier illustra il parere dell'Avvocatura sulla procedura di cessione dell'azienda: "Lo Stato ha compiuto il delitto perfetto"

