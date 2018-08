Di Maio : “Se l’Europa domani non decide sulla Diciotti - M5s non è più disposto a dare soldi alla Ue” : “Se l’Unione europea si ostina con questo atteggiamento, se domani dalla riunione della Commissione europea non esce nulla e non decidono nulla sulla nave Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti, io e tutto il Movimento 5 stelle non siamo più disposti a dare 20 miliardi all’ Unione europea”. Lo ha detto il vicepremier Luigi di Maio, precisando di parlare in questo caso da capo politico del Movimento 5 Stelle, ...

Ilva - Di Maio : “Stato ha commesso delitto perfetto”. Calenda : “Se la gara è viziata annullala” : Luigi Di Maio ha parlato in conferenza stampa per illustrare il parere dell'Avvocatura dello Stato sulla vendita dell'Ilva: "Mittal è sempre stata in buona fede. Il delitto perfetto lo ha fatto lo Stato creando una procedura piena di vizi e illegittimità". Calenda: "Il 'delitto (im)perfetto' è il tuo verso la nostra intelligenza".Continua a leggere

Revoca concessioni Autostrade - Di Maio “noi non pagati da Benetton”/ Ponte Genova - Renzi : “sei uno sciacallo!” : Revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia dopo crollo del Ponte Morandi a Genova: come funziona e quanto costerebbe allo Stato la penale. L'attacco del Governo i nodi che restano(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 18:10:00 GMT)

Diplomati magistrale - Di Maio : “serve il concorso” - basta polemiche : Per il Ministro del Lavoro Luigi Di Mario diventa necessario e indispensabile superare il concorso per i Diplomati magistrale. Per il vice Premier Di Maio non si tratterebbe affatto di licenziamento di massa dei Diplomati magistrale ma di un utile rinvio al fine di predisporre un concorso loro dedicato, per l’assunzione di 12mila unità. Le […] L'articolo Diplomati magistrale, Di Maio: “serve il concorso”, basta polemiche proviene da ...

Rai - Di Maio “Senza intesa niente presidente”/ Ultime notizie - Cda operativo : Minoli prevale su Marcello Foa? : Rai, Di Maio “Senza intesa niente presidente”. Ultime notizie nomine: Cda operativo, Giovanni Minoli la spunta su Marcello Foa? Polemiche sulle parole del ministro M5s(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 12:24:00 GMT)

ILVA - SINDACO TARANTO DISERTA VERTICE E ATTACCA DI Maio/ Arcelor Mittal : “Serve percorso condiviso” : ILVA, SINDACO di TARANTO contro Di MAIO: ultime notizie, Rinaldo Melucci DISERTA tavolo del Governo e parte all'attacco, "non vado, è una sceneggiata"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 19:50:00 GMT)

DECRETO DIGNITÀ - BOERI : DI Maio LONTANO DA REALTÀ/ Inps - “se mi chiedono lascio ma no minacce da Salvini” : DECRETO DIGNITÀ, BOERI: "Non sono contrario". Il presidente dell’Inps in audizione nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera: "Di MAIO sapeva che sarebbero scesi gli occupati"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 20:10:00 GMT)

Di Maio : “Se Salvini abbia esagerato o meno non me ne frega niente”. Si può dire? No. : "Secondo lei Salvini ha esagerato?" "Sinceramente se abbia esagerato o meno non me ne frega niente." Così risponde Di Maio ad Agorà, sulla televisione pubblica, un paio di giorni fa. Tacciano i professoroni, perché il congiuntivo è giusto. Ma facciamo una rapida riflessione sull'opportunità di usare il verbo 'fregare' in un contesto del genere.Continua a leggere

Inps - Di Maio : “Servono più migranti regolari? Da Boeri opinioni personali. Suo mandato scade nel 2019” : Alla presentazione della Relazione annuale Inps il presidente dell’ente Tito Boeri pone l’accento sull’importanza dell’apporto dell’immigrazione per sistema pensionistico di tutto i lavoratori e pensionati italiani. Critiche da parte di Boeri anche sulla ‘quota 100‘ che il governo M5s-Lega ha più volte annunciato di voler perseguire per modificare la ‘Legge Fornero’. Al termine della ...

BEPPE GRILLO “SENATO DEI CITTADINI ESTRATTO A SORTE”/ M5S - sfiduciato Di Maio? Spopola selfie con Raggi e Fico : BEPPE GRILLO lancia l'idea: “SENATO dei CITTADINI, con politici estratti a caso. Niente elezioni, solo sorteggi”. il Fondatore M5s di fatto sfiducia Di Maio e i parlamentari grillini(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:29:00 GMT)

Fraccaro : “Senza vitalizi fine della casta”/ Ex parlamentari minacciano azione - Di Maio : "mondo alla rovescia" : Riccardo Fraccaro: “Senza vitalizi fine della casta”. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento ha affrontato anche il tema migranti: “C'è sintonia tra M5s e Lega. E su Lanzalone...”(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:12:00 GMT)

Migranti - Di Battista : “Se parliamo solo di loro - i corrotti gongolano”. Ai ministri M5s : “Lottate di più - come fa Di Maio” : Prima il caso Aquarius, poi il braccio di ferro con i Paesi Ue per la ripartizione dei Migranti, ora il conflitto con la ong Lifeline. Sullo sfondo l’imminente Consiglio europeo del 28 e 29 giugno chiamato a dare una risposta all’emergenza immigrazione. Un tema, questo, su cui si è focalizzata l’attenzione del governo Conte (e dei suoi leader) sin dalla sua nascita. Ma ora l’ex parlamentare pentastellato Alessandro Di ...