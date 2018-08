Di Maio avverte l' Ue |  ci aiuti con i migranti o blocchiamo i contributi dell' Italia

Conte cede al pressing di Di Maio per bloccare la Tav ma Salvini avverte : «Andare avanti : La scelta esporrebbe l’Italia al pagamento di una multa di due miliardi di euro e al blocco dei fondi europei fino al 2023. Lo stop alla grande opera sarebbe la contropartita da pagare all’anima del Movimento contraria alle grandi opere per il via libera al Tap...

Pensioni 2018 - Pedretti (Cgil) critica l’ultima proposta di Brambilla e avverte Di Maio : Le ultime novita' sulla prossima riforma delle Pensioni riguardano la proposta di Brambilla mente del capitolo previdenziale della Lega, che in questi ultimi giorni sta facendo davvero molto discutere sui social e che ha fatto intervenire anche i sindacati al grido di le Pensioni non si toccano [VIDEO]. La proposta fatta dal Carroccio per voce di Brambilla sarebbe quella di un contributo di solidarieta' temporaneo da attuare non solo alle ...

Di Maio contro l'Inps. E Salvini avverte Boeri : Ancora caos sulla relazione tecnica al Decreto Dignità. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio in una nota congiunta con il ministro dell'Economia Giovanni Tria smentisce le accuse ai tecnici del Mef 'ma - sottolinea - cerchiamo manina'. Sotto la lente le stime dell'Inps definite 'discutibili'. 'Quanto al merito della relazione tecnica -...

Oltre 23 - 3 mln di occupati - ma Di Maio avverte : è record precari : Roma, 2 lug. , askanews, Il mercato del lavoro continua a mostrare segni di miglioramento. A maggio, secondo le stime preliminari diffuse dall'Istat, gli occupati hanno raggiunto il massimo storico di ...

Di Maio avverte Rai e Mediaset : giorni contati per le tv tradizionali : Il ministro dello Sviluppo Economico in un post: «Le tv tradizionali hanno i giorni contati». Il sostegno anche da Davide Casaleggio: «Dobbiamo pensare all'innovazione non quando é ormai inevitabile, ma quando é possibile. Ora lo é»

Migranti - Di Maio avverte Fico : parla a titolo personale - la linea del governo è un’altra : «Io i porti non li chiuderei» dice il presidente della Camera Roberto Fico dopo la visita nell’hotspot di Pozzallo, illustrando idee ben diverse da quelle di Salvini: «Dell’immigrazione si deve parlare con intelligenza e cuore. Quando si parla di Ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario». A Di Maio l’esternazione ...

Di Maio avverte : 'Taglieremo le pensioni d’oro sopra i 5000 euro per aumentare le minime' : "Presto avremo qualcosa da festeggiare: la fine delle pensioni d'oro e l'inizio di un'Italia più giusta". Lo ha affermato il neo ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio che avebbe aperto una parentesi sul taglio delle pensioni d'oro al fine di reperire le risorse necessarie per intervenire sull'aumento dei trattamenti minimi. Di Maio verso l'aumento delle minime "Vogliamo finalmente abolire le pensioni d'oro che per legge ...

Pensioni - Di Maio avverte : 'taglieremo i vitalizi sopra i 5000 € per aumentare le minime' : "Presto avremo qualcosa da festeggiare: la fine delle Pensioni d'oro e l'inizio di un'Italia più giusta". Lo ha affermato il neo ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio che avebbe aperto una parentesi sul taglio delle Pensioni d'oro al fine di reperire le risorse necessarie per intervenire sull'aumento dei trattamenti minimi. Di Maio verso l'aumento delle minime "Vogliamo finalmente abolire le Pensioni d'oro che per legge ...