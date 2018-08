Destiny 2 mostra il gameplay della modalità Gambit | alle 17 | 00 trailer per I Rinnegati

optimaitalia

(Di giovedì 23 agosto 2018)2 Iè vicino, il 4 settembre tutti potranno giocare alla nuova espansione. IGN ha pubblicato un lungo video. Si tratta di un’innovativa attività endgame competitiva e collaborativa.Al riguardo Scott Taylor, Project Lead di Bungie, aveva dichiarato “Sin dal lancio del franchise, abbiamo sempre cercato di creare esperienze innovative in grado di sfidare e premiare diversi tipi di giocatori e garantire che il loro passatempo preferito fosse gratificante. Non vediamo l'ora di condividere la nuovade Icon i nostri fan e offrire loro un nuovo modo di giocare che possa essere apprezzato in modo sia competitivo sia cooperativo”. Trovate il video in fondo all’articolo.Lain2 Iprevede un 4v4 che unisce elementi PvE e PvP in un'unica battaglia da combattere in arena introdotta con ...