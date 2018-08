Decreto Dignità e gioco d’azzardo | storia di un cambiamento sempre uguale

GIOVANI E LAVORO/ Stage - la manovra da evitare dopo il Decreto dignità : Studi anche recenti mostrano l'utilità dello Stage per l'inserimento dei GIOVANI nel mondo del LAVORO. Questo strumento va dunque tutelato. GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 06:07:00 GMT)ILVA/ Il piano B regalato a Di Maio dai sindacati, di G. CazzolaCONSIGLI NON RICHIESTI/ Come sviluppare le soft skills al mare sotto l'ombrellone, di D. Zanda

RATING ITALIA - MOODY’S RINVIA L'ESAME/ Si attende il Def : bocciato Decreto Dignità - "riduce flessibilità" : Moody's RINVIA L'ESAME di revisione del RATING ITALIA: ultime notizie, conti pubblici e riforme del Governo Lega-M5s vengono “attenzionate” in attesa del Def (Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 19:47:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Decreto Dignità - anche elettori Lega-M5s ‘bocciano’ la stretta sui contratti a termine : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Pd sprofonda al 15%, il duopolio M5s-Lega sfiora il 60% insieme. Bene fiducia e consenso del premier Conte. Ma i risultati non sono esaltanti dovunque: se infatti la lotta contro il gioco d’azzardo viene accolta bene praticamente da tutti gli elettori dei più importanti partiti (57% Lega, 65% FI, 60% FdI, 70% M5s, 55% Pd e 61% LeU) non si può dire lo stesso sul principio più ...

Decreto Dignità - l'applicazione e i costi del gioco d'azzardo patologico - Romait - : Un colpo basso all'economia di diversi sport, tra cui sicuramente il basket e la pallavolo. Sarà difficile riuscire a colmare il vuoto di incassi anche per i mezzi di comunicazione, con diverse ...

Sondaggi Politici/ Decreto Dignità - Di Maio ‘bocciato’ sui nodi contratti e licenziamenti : Sondaggi Politici, Decreto Dignità: Governo Lega-M5s bocciato sui nodi contratti a tempo e licenziamenti. Decreto "Di Maio" valutato nei provvedimenti: ultime notizie e intenzioni di voto(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 12:30:00 GMT)

Diplomati magistrale - Pittoni : “Il Decreto Dignità salva il salvabile” : Di contro, non recupera quella dei politici, direbbe qualcuno. Dopo le polemiche scoppiate nei giorni scorsi tra i Diplomati magistrale e gli esponenti politici di maggioranza sul Decreto Dignità, poche ore fa il Presidente della VII Commissione Cultura del Senatore, sen. Mario Pittoni, esterna le sue personali opinioni sul Decreto Dignità. Pittoni sul Decreto Dignità: “Cari […] L'articolo Diplomati magistrale, Pittoni: “Il ...

Sondaggi Politici/ Decreto Dignità - M5s-Lega ‘bocciati’ sulla stretta dei contratti a termine : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie: Forza Italia "no Euro" come Lega e M5s, elettori Pd più "europeisti" d'Italia. Decreto Dignità, bocciate le restrizioni sui contratti a termine(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 10:04:00 GMT)

Scuola - Decreto Dignità in Gazzetta Ufficiale : 40 mila maestri senza più contratto : Sta venendo a galla la verità sulla "non soluzione" che il Parlamento ha trovato per i diplomati magistrale , con il Decreto dignità appena trasformato in legge dello Stato e pubblicato in Gazzetta ...

CGIL : Decreto Dignità non è la giusta soluzione per i diplomati magistrale : Sul decreto dignità recentemente approvato, la FLC CGIL espone il suo punto di vista. Il commento del sindacato di Corso d’Italia analizza la decisione di rinviare di 120 giorni l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari, la trasformazione dei contratti dal 31 agosto al 30 giugno, il sovraccarico di lavoro che attenderà le segreterie scolastiche e la continuità […] L'articolo CGIL: decreto dignità non è la giusta soluzione per i ...

Il presidente di Confindustria : "Il governo? Siamo delusi e amareggiati. Il Decreto Dignità non aumenterà l'occupazione" : "Ci sentiamo delusi nel merito e amareggiati nel metodo". Usa queste parole Vincenzo Bocca, il presidente di Confindustria, per descrivere le sensazioni degli industriali italiani nei confronti del governo gialloverde. "Il decreto dignità aumenta il costo del lavoro e non aumenterà l'occupazione", ha affermato in un'intervista al Messaggero."Troviamo davvero ingenerose, al limite della volgarità, le parole di alcuni ...

Decreto Dignità - tra spesometro e compensazione debiti : le misure fiscali : Con la conferma delle novità fiscali già previste dal D.L. 87/2018 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” in vigore dallo scorso 14 luglio, ma anche con qualche modifica durante l’iter di conversione, è stato dato il via definitivo alla conversione in legge al sopra citato Decreto meglio conosciuto come “Decreto dignità”. Dal punto di vista delle disposizioni fiscali il testo definitivo vede confermate, se pur con ...

DECRETO DIGNITÀ/ Il passo indietro di 50 anni nei contratti di lavoro : La scorsa settimana il DECRETO DIGNITÀ è stato convertito in legge. La parte sui contratti di lavoro ci riporta di fatto indietro di 50 anni, spiega GUIDO CANAVESI(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 06:07:00 GMT)

Decreto Dignità - non lo critichi chi ha distrutto il lavoro : Non sono una giuslavorista, sindacalista o esperta di contratti. Però il tema del lavoro, in particolare autonomo e precario, lo seguo da anni, come seguo le politiche sciagurate che gli ultimi governi di destra e di “sinistra” hanno messo in atto nei confronti dei lavoratori. Ultima, la decisione di abolire il Jobs act, a favore di un contratto a tutele crescenti che di tutele ha ben poco, mentre ha reso i lavoratori dipendenti meno ...

Decreto Dignità - il Pd non ci sta : "Arma di distrazione - caleranno i posti di lavoro" : Patriarca (Pd): "Il Decreto dignità manca del tutto l'obiettivo di tutelare il lavoro". La replica di Di Stefano (M5S): "Non...