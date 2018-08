Decreto Dignità è legge | le novità per i diplomati magistrale

Approvato dal Senato il Decreto Dignità elaborato da Luigi Di Maio : Il Decreto Dignita' [VIDEO] è stato Approvato ieri mattina dal Senato della Repubblica, con 155 voti favorevoli e 125 contrari. Luigi Di Maio si è detto molto orgoglioso di aver contribuito all'approvazione di un provvedimento, che, a suo dire, rappresenta il primo tentativo di riforma del mondo del lavoro guardando alle esigenze dei cittadini e non a quello delle lobby economiche che stanno letteralmente rovinando l'economia del Paese. Nel ...

Decreto dignità - mamma licenziata risponde a Martina : 'PD non esente da responsabilità' : La vicenda di Valeria, mamma romana che ha perso il lavoro all'Anpal Servizi, ha scatenato un autentico putiferio politico. L'azienda in questione non ha rinnovato il contratto alla lavoratrice prendendo come abile pretesto le nuove normative contenute nel Decreto dignita' del governo Conte, voluto fortemente dal ministro del lavoro Luigi Di Maio. I vertici Anpal hanno comunicato a Valeria l'impossibilita' di prore il rapporto lavorativo alla ...

Decreto dignità - mamma romana perde il lavoro per le nuove normative : Lei si chiama Valeria, ha 35 anni e la possiamo definire, paradossalmente, una 'vittima del Decreto dignita''. La donna ha raggiunto i 24 mesi previsti come tetto massimo per i contratti a tempo determinato e, dunque, il suo rapporto di lavoro non verra' rinnovato. Momento di grande sconforto da parte di questa signora romana, madre di due figli di cui uno nato due settimane fa, che ha illustrato la sua situazione a Repubblica. La vicenda mette ...

Sondaggi politici elettorali : M5S torna al comando - il Decreto dignità piace agli italiani : Il Movimento 5 Stelle torna a crescere nelle intenzioni di voto [VIDEO] di IPSOS. Gli ultimi Sondaggi politici pubblicati dall’istituto di ricerche, registrano un incremento dell’1,7% da parte dei grillini, che sale al 31,5% e sopravanza la Lega. Il partito di Matteo Salvini perde leggermente terreno -0,2% e scivola al 31%. La terza forza politica resta il PD, tornato a calare -1,9%. Sembrava ci fosse una ripresa, invece, nelle ultime settimane ...

Decreto Dignità : fino a 160 euro di spesa in più a famiglia per le badanti : Il Decreto dignita' così tanto sponsorizzato da Di Maio continua a far discutere. Dopo le aspre e dure critiche provenienti dall’area imprenditoriale dell’elettorato, con Berlusconi che non ha perso tempo nel sottolineare i difetti del provvedimento, adesso è il turno delle famiglie che potrebbero essere penalizzate dal Decreto. Si tratta delle famiglie italiane che hanno alle loro dipendenze un lavoratore domestico. Secondo i primi calcoli che ...

Elsa Fornero critica il Decreto Dignità di Luigi Di Maio a L'Aria Che Tira Estate : L'ex ministro del lavoro, Elsa Fornero, è intervenuta nel corso della trasmissione L'Aria Che Tira Estate su La7 per parlare di lavoro e, in particolare, del Decreto dignita' promosso dal governo Conte. La Fornero, in collegamento dal Collegio Carlo Alberto dell'Universita' di Torino dove attualmente lavora da quando non è più un ministro, ha voluto dire la sua sul problema del precariato italiano. Fornero: Decreto Dignita' pasticciato Il ...

Confindustria mette in guardia contro il Decreto dignità : Continuano le discussioni sul decreto dignita'. Dopo lo scambio di battute [VIDEO] tra il presidente dell'INPS, Tito Boeri, e il ministro dell'interno, Matteo Salvini, arriva da Confindustria un'altra critica al primo provvedimento di rilievo del nuovo governo. Durante un'audizione presso le commissioni Lavoro e Finanza della Camera dei deputati, il direttore generale Marcella Panucci ha evidenziato come la riduzione nel tasso di occupazione ...

Decreto Dignità - Di Maio scarica Confindustria : ‘Non possiamo più fidarci’ : Il Decreto Dignita' [VIDEO] del governo Conte, voluto fortissimamente dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, è sbarcato da poche ore in parlamento. L’iter per la sua definitiva conversione in legge dello Stato è iniziato questa mattina con l’audizione, davanti alle commissioni Lavoro e Finanze della Camera, del direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci. Gli Industriali, o i ‘padroni’ come ancora li chiama ...

Decreto dignità in Parlamento - temi principali : precari e imprese delocalizzate : Il Decreto dignita' è stato firmato dal presidente della Repubblica, tante novita' sono contenute in esso solo per citarne alcune: più tasse sul gioco d'azzardo, incentivi per le aziende con contratti stabili, multe alle imprese che delocalizzano. Un altro positivo risultato dei pentastellati, che però la sinistra demonizza [VIDEO], ma che sembra in prima analisi portare tanti cambiamenti positivi per i lavoratori. Decreto dignita' passa alla ...

Il Decreto Dignità rischia di aggravare la precarietà del lavoro : Passato il clamore del varo del decreto Dignita' [VIDEO], possiamo e dobbiamo chiarirci il senso e la direzione di tale provvedimento, che, a mente fredda, evidenzia subito essere un atto legislativo poco connesso con la realta' del Paese. In particolare tra le critiche in primo ci sono quelle che mettono in evidenza i motivi del massiccio ricorso al tempo determinato, motivi secondo i critici ignorati da Di Maio. Sul fronte lavoro l'Istat ...

Decreto dignità : nuove norme su licenziamenti - precariato e delocalizzazione : Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 'Decreto dignita'' [VIDEO]. Le nuove misure introdurranno notevoli cambiamenti in tutti gli ambiti del lavoro e riguarderanno sia i lavoratori che le imprese. I nuovi provvedimenti, secondo il programma del Governo, mireranno, in particolar modo, a intervenire positivamente sui contratti a tempo indeterminato, cercando di limitare e contenere, il più possibile, l’utilizzo di quelli a tempo determinato. ...

Approvato Decreto Dignità dal CdM : aumento indennità licenziamenti - fisco - gioco d'azzardo : Il Consiglio dei Ministri presieduto da Giuseppe Conte ha Approvato il Decreto Dignita'. Non è ancora pienamente definito il redditometro, nulla invece per quanto riguarda la flat tax e l’abolizione dello spesometro, con unica eccezione sull'inerente invio del terzo trimestre spostato al 28 febbraio 2019. Il Decreto è composto da 4 titoli e 11 articoli. Capitoli interessanti quelli relativi a lavoro, materia fiscale e gioco d'azzardo. Lavoro: ...