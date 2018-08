DAZN | esordio streaming flop TIM corre in suo aiuto | ecco la proposta dell’operatore

Esordio in salita per DAZN : "Miglioreremo" : "Questo è stato un weekend storico per lo streaming di contenuti sportivi, che ha segnato l'inizio di un nuovo modo di guardare lo sport per i tifosi italiani - prosegue Dazn -. Sappiamo che sabato ...

L’esordio di DAZN - problemi tecnici e utenti furiosi : (Immagine: http://Daznsucks.com) Dazn non ha superato in modo brillante il primo appuntamento con la serie A. L’azienda londinese, che trasmette eventi sportivi live e on demand in 30 paesi, ha fatto inviperire molte persone durante la partita tra Lazio e Napoli di sabato 18 agosto. La piattaforma non ha retto l’elevato numero di utenti collegati, riscontrando problemi di connessione, buffering (fenomeno per cui le immagini si bloccano), ...

DAZN - l'esordio è un mezzo flop : troppi problemi tecnici : Streaming poco fluido e soggetto a frequenti blocchi per Lazio-Napoli. Scarsa qualita' della trasmissione. Audio a volte non sincronizzato con il video. Partita sempre in forte ritardo rispetto alla diretta, tanto che le app installate sugli smartphone dei clienti notificavano il gol di Immobile al 25' del primo tempo prima che il giocatore lo mettesse a segno sulla nuovissima piattaforma del gruppo inglese Perform. A dir poco deludente ...

DAZN - problemi all’esordio con Lazio- Napoli : streaming lento e interruzioni improvvise. L’ironia dei tifosi sui social : L’attesisissimo esordio di Dazn – che, come la conduttrice Diletta Leotta ci ha insegnato, si pronuncia Dazòn – si è rivelato un flop. Sabato sera infatti, l’avvio del campionato di Serie A è coinciso anche con l’esordio in Italia della nuova piattaforma streaming che si era aggiudicata il primo big match del campionato, Lazio-Napoli. Solo che vedere la partita è stata un’impresa da incubo per molti ...

DAZN - esordio flop : gol di Lazio e Napoli anticipati dalle notifiche delle app. Ironia social su Diletta Leotta : Internet però non perdona, così le notifiche delle applicazioni che annunciavano il gol di Immobile ad esempio - per la cronaca arrivato al 25esimo minuto del primo tempo - hanno anticipato la ...

