Dark Souls 2 al centro dei rumor | un porting per Switch è in sviluppo?

PlayStation Store : Dark Souls 3 - Final Fantasy 15 e molti altri titoli in sconto con la promozione "Giochi a meno di €20" : Se siete alla ricerca di grandi giochi a prezzo scontato, abbiamo delle ottime notizie per voi!Come riportato da PlayStation Blog, hanno preso il via una serie di interessantissime offerte che riguardano moltissimi titoli del catalogo PlayStation Store.Nello specifico, è iniziata la promozione "Giochi a meno di €20", nella quale rientrano apprezzati titoli come Dark Souls 3, Final Fantasy 15, Fallout 4, Little Nightmare Complete Edition e ...

From Software lapidaria : "la serie di Dark Souls è finita" ma c'è possibilità per Tenchu? : Il presente e il futuro prossimo di From Software sono rappresentati da Sekiro: Shadows Die Twice (di cui abbiamo parlato nella nostra prova alla Gamescom 2018), nuovo progetto che nonostante alcuni punti di contatto rappresenta un cambiamento importante rispetto alla formula dei Dark Souls, IP centrale negli ultimi anni della Software house e di tutta l'industria videoludica. Anche per questo motivo la domanda è legittima: From tornerà a ...

From Software : Con Dark Souls abbiamo finito : Yasuhiro Kitao, il genio che si cela dietro Sekiro Shadows Die Twice, la serie Dark Souls e molti altri capolavori From Software, durante la Gamescom ha annunciato di aver finito con la serie Dark Souls, raccontando tutto quello che c’era da dire. Dark Souls è completo Di seguito uno stralcio tratto dalla sua intervista: abbiamo in programma di sviluppare numerosi titoli basati su varie esperienze. Voglio dire, non faremo ...

Dark Souls Trilogy non arriverà in Europa : Bandai Namco ha lasciato in molti senza parole quando ha annunciato qualche giorno fa che la Dark Souls Trilogy sarebbe stata disponibile dal 19 ottobre. Tuttavia ci sono brutte notizie per i fan europei.Come riporta Gamingbolt, un portavoce di Bandai Namco ha infatti affermato tramite un comunicato che questa collection sarà disponibile solo sul suolo americano e asiatico:"Per fare chiarezza, l'annuncio della Dark Souls Trilogy del 21 agosto ...

La Dark Souls Trilogy uscirà questo autunno solo per PS4 e Xbox One : Se avete esitato a calarvi nella saga dei "Souls" e avete visto scorrere davanti agli occhi tutte le edizioni dei vari titoli con le rispettive espansioni, ora si presenta un'occasione davvero interessante per far vostra la trilogia completa, DLC inclusi.Come riporta Comicbook Bandai Namco annuncia infatti la Dark Souls Trilogy, in uscita per il 19 ottobre su PS4 e Xbox One. Si tratta, come possiamo facilmente intuire, di un unico cofanetto ...

Analisi dei Souls : il Level Design - Dark Souls III : È fondamentale qui reinserire questa mappa, per avere sott'occhio il mondo di Demon's Souls. Il Level Design di DeS, quindi, cerca di inseguire quell'identità, area per area, e intanto cerca di ...

Dark Souls Remastered arriva il 19 Ottobre 2018 con l’Amiibo Solaire di Astora : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare la data di uscita della versione per Nintendo Switch di Dark Souls: Remastered. Dark Souls Remastered debutterà su Switch a Ottobre Nello stesso giorno, sarà disponibile anche la statuina amiibo del celebre Solaire di Astora, che consentirà ai veri Guerrieri del Sole di dimostrare la propria fede usando il gesto “Sia lodato il sole” ...

Annunciata la data di uscita di Dark Souls Remastered per Nintendo Switch : From Software e Bandai Namco hanno annunciato che la versione per Nintendo Switch di Dark Souls Remastered uscirà in Giappone il 18 ottobre e in occidente il giorno successivo, il 19 ottobre.Inoltre, come segnala Dualshockers, apprendiamo che il gioco verrà rilasciato contemporaneamente insieme allo speciale amiibo basato su Solaire di Astora.Prima della pubblicazione verrà condotto un test di rete, ma non sono state ancora comunicate ...

DOOM Eternal : le invasioni alla "Dark Souls" faranno parte del comparto multiplayer del gioco : DOOM Eternal al QuakeCon 2018 ha rivelato numerosi interessanti dettagli in merito a gameplay e meccaniche online, e proprio in questo senso una delle notizie che più hanno sorpreso è stata l'introduzione della meccanica delle invasioni alla "Dark Souls", riporta Screenrant.Se conoscete la saga dei Souls ma anche Bloodborne, conoscerete sicuramente benissimo questa meccanica, la quale consiste ovvero di invadere il mondo di gioco di un altro ...

Secondo Hidetaka Miyazaki From Software ha bisogno di "lavorare su giochi diversi" oltre a Dark Souls : From Software si è creata una reputazione con la sua famosa serie Dark Souls e l'esclusiva Bloodborne per PlayStation 4. Tuttavia, molti sono ancora sorpresi quando apprendono che la compagnia ha sviluppato anche giochi diversi da Dark Souls.Parlando con il Guardian, Hidetaka Miyazaki, presidente di From Software, ha notato che le persone rimangono ancora sorprese quando apprendono che From Software ha sviluppato giochi d'avventura come Echo ...

Dark Souls Remastered per Nintendo Switch è stato rinviato all'autunno? : Dark Souls Remastered è arrivato su console ormai da un po' di tempo, mentre gli utenti Switch attendono ancora che sia rivelata una data d'uscita ufficiale per questa attesa riedizione, prevista per l'estate sulla console ammiraglia Nintendo.Raccogliendo però alcune segnalazioni dei clienti Amazon Italia che hanno effettuato il preorder della Remastered, sta prendendo forma in queste ore l'eventualità che Dark Soul Remastered sia stato rinviato ...

Dreams : in una live è stato ricreato Dark Souls : Dreams non ha ancora una data d'uscita eppure si esibisce spesso in dimostrazioni in live su Twitch, come possiamo vedere.Ebbene come riporta Eurogamer Media Molecule si è esibita in una nuova diretta nella quale è stato ricreato niente meno che Dark Souls, il titolo che ha reso celebre From Software. Il livello riprodotto rievoca molto da vicino il celebre titolo From Software, per la felicità di tutti gli appassionati della saga, e sappiamo ...

Dark Souls Remastered : pubblicata la patch 1.03 : From Software ha annunciato l'aggiornamento 1.03, in arrivo domani su tutte le piattaforme del celebre action RPG.L'aggiornamento poterà dunque il gioco alla versione 1.03, andando a correggere diversi bug come quello che impediva di vedere i Quattro Re dell'Abisso, oppure quello che rendeva invisibili i giocatori nel comparto online del gioco.Ebbene come possiamo vedere su VG247 le correzioni di bug non mancheranno, vediamo insieme il ...

Dark Souls Remastered testato su tutte le console : solo una riesce a mantenere i 60fps - analisi comparativa : Con il codice finale tra le mani, possiamo finalmente avere un quadro completo del modo in cui Dark Souls Remastered gira su console e PC, e anche se il famigerato Blighttown è stato il nostro primo punto fermo nei test prestazionali, viene fuori che ci sono modi migliori per spingere la versione rifinita dallo sviluppatore QLOC dell'engine di Dark Souls. I problemi del titolo con la CPU sono stati risolti nella versione finale, ma abbiamo ...