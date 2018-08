Dario Franceschini e Massimo Cacciari | forse sono gli unici che possono salvare il PD

Blastingnews

: Hai un minuto per aiutare GIUSEPPE CAMPO? - CampoStoreTP : Hai un minuto per aiutare GIUSEPPE CAMPO? - gaetanoespos : Hai un minuto per aiutare Gaetano Esposito? - fdellalu : RT @fdragoni: Partito Straniero in Italia Insigniti della Legion d’Onore di Francia Walter Veltroni Massimo D’Alema Piero Fassino Dario Fr… -

(Di giovedì 23 agosto 2018) In una fase critica per la politica in generale, azzardare pronostici o indicare vie d'uscita per evitare il definitivo tracollo della sinistra e, in primis, del Partito Democratico, pare davvero difficile e complicato. Ma attualmente, anche solo dando un'occhiata superficiale al tutto, solamente, in cooperazione o su piani distinti, sembrano davvero gliin grado di poter traghettare il PD verso orizzonti migliori. Le prospettive future del PD È inutile negarlo, sondaggi a parte, il Partito Democratico rischia davvero e in modo irreversibile di scomparire dalla scena politica italiana. Colpa di Renzi? Di Martina? Nessuno può dirlo, dal momento chetroppe le variabili soggette a mutamenti nel 'carrozzone' della politica italiana. Certo, quando si passa da un consenso superiore al 40 % al minimo storico, attenuanti a parte, resta poco da ...