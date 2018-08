Dalle accise sulla benzina lo Stato incassa 25 miliardi | davvero si possono tagliare?

wired

(Di giovedì 23 agosto 2018) Non è mai facile rinunciare a un proprio cavallo di battaglia, soprattutto se si fa politica di mestiere. Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, ha confermato di volerlesui carburanti, fardello che appesantisce il pieno degli italiani. “Lo faremo entro l’anno”, ha detto. Lo aveva promesso in campagna elettorale e lo ha ribadito anche dai membro forte dell’esecutivo. Al governo basterebbe un tratto di penna perquei centesimi al litro che rendono più caro il carburante, ma ovviamente non sarà così semplice rinunciare al tesoretto garantito dal via vai sulle strade. Lesui prodotti energetici e derivati sono la quarta voce tra le entrate tributarie dello, alle spalle solo di Irpef, Iva e Ires. Quanto valgono lesui carburanti? A differenza delle imposte sul reddito, lesono una forma ...