Dal rossetto alla matita per le sopracciglia | Chanel firma una collezione di make up da

Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo : ‘In ospeDale col rossetto - mai pianto di fronte a lui’ : “Il momento più brutto è stato quando, di notte, con la torcia, andavo a raccogliere i capelli di Giacomo dal cuscino, per non farglieli trovare al mattino. Quei momenti erano una pugnalata. Metti al mondo un figlio e vuoi proteggerlo, ma non sai che puoi sentirti così tanto impotente”. Elena Santarelli, intervistata dal Corriere della sera, parla della malattia del figlio Giacomo, cui nel novembre 2017 è stato diagnosticato un ...