Da Clinton a Trump | per me l’America ha assassinato la verità

(Di giovedì 23 agosto 2018) “I did not have sexual relations with that woman, Monica Lewinski….” (Non ho avuto relazioni sessuali con quella donna, Monica Lewinski…). È da tempo – più esattamente da quando, 19 mesi orsono, il palazzinaro Donaldè entrato alla Casa Bianca – che questa celebre frase continua, ogni giorno, più volte al giorno, a tornarmi alla mente. E a rammentarmi, in un rossiniano crescendo di nostalgia, tempi che innocenti non erano per nulla, ma che tali sempre più appaiono sullo sfondo, truce e grottesco al tempo stesso, della nuova normalità “iana”. Ovvero: nella realtà d’una America che va assuefacendosi alla cronica ciarlataneria del suo presidente e, con essa, al rapido disgregarsi del sistema di valori – veri o falsi che fossero – su cui da oltre due secoli si considerava fondata. Di certo lo ricorderete: a pronunciare quella frase fu, in un messaggio ...