Crutchlow rinnova con LCR fino al 2020

MotoGP : Cal Crutchlow rinnova il contratto con la LCR Honda fino al 2020 : Il quadro della griglia della prossima MotoGP va delineandosi. Dopo gli annunci e le ufficializzazioni dei grossi calibri, con il passaggio di Jorge Lorenzo in Honda al fianco di Marc Marquez ad aver stupito tutti, arriva alla vigilia del weekend del dodicesimo round del Mondiale 2018 la conferma del rinnovo del britannico Cal Crutchlow con il team LCR Honda . Nell’appuntamento di casa per Cal, a Silverstone (Gran Bretagna),è giunta una ...

