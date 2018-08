Crotone nei guai | sospesa l’agibilità per lo stadio Scida!

sportfair

(Di giovedì 23 agosto 2018), loScida è stato nuovamente dichiarato non agibile dalla commissione di vigilanza pubblici spettacoli Ilancora alle prese con qualche problema legato alloScida. Secondo quanto rivela l’Ansa infatti, la commissione di vigilanza pubblici spettacoli ha sospeso l’agibilità dello, portando a conseguenze inattese a pochi giorni dal via della Serie B. Loinfatti non potrà essere utilizzato per il campionato cadetto e le strutture d’ampliamento dello Scida verranno smantellate nei prossimi giorni. Adesso l’iter burocratico apre un’incognita non da poco in casa: dove si giocheranno le prossime gare casalinghe dei calabresi nel torneo di Serie B?L'articoloneil’agibilità per loSPORTFAIR.