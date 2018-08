Crollo Ponte Morandi | Procura | Grave degrado precedente a tragedia | nessun ...

Crollo Ponte Morandi a Genova - MIT : Tronconi vanno abbattuti : Teleborsa, - Mentre l'inchiesta sul Crollo del Ponte Morandi di Genova va avanti per accertare responsabilità, gli ultimi rilevamenti sui resti del Ponte crollato lo dicono chiaro: non si può ...

Charlie Hebdo - vignetta choc sul Crollo del ponte di Genova. Polemica - : Fa discutere l'ultima copertina del periodico satirico francese dedicata al crollo del ponte Morandi. La vignetta, che mostra un immigrato che spazza i detriti del viadotto, è accompagnata da questa ...

Crollo Genova - Fincantieri : possiamo rifare il ponte. Cdp conferma sostegno per ricostruzione : Cassa Depositi e Prestiti è a Genova , come preannunciato, per un sopralluogo sulla scena del disastro, per una visita agli stabilimenti della controllata Ansaldo Energia , sfiorati dal Crollo del ...

Ponte Morandi - il Crollo ha generato un terremoto del 1° grado della scala Richter : La rete dei sismografi dell'Università di Genova ha registrato il fenomeno in concomitanza con il collasso della struttura

Crollo Ponte : periti pm degrado a ovest : ANSA, - GENOVA, 23 AGO - "E' stato accertato uno stato severo di degrado anche del moncone del lato ovest di ponte Morandi. Il grado di gravità del lato est è un risultato di una misurazione che era ...

Crollo Ponte - Cozzi : ancora no indagati : 13.23 Sul Crollo del ponte Morandi"non corrisponde al vero"che ci siano 10-12 indagati,ha detto il pm di Genova, Cozzi. "Si sta cercando di verificare" se sia stato sottovalutato che le condizioni del pilone 10 fossero peggiori del 9,ha aggiunto Cozzi,sottolineando che il degrado del moncone del lato ovest è una constatazione dei consulenti incaricati dalla Procura. La gravità del moncone est è stata rilevata invece dagli organi tecnici.Cozzi ...

Crollo Genova - la Procura : “Rischia di collassare anche la parte ovest del ponte Morandi” : Il Procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, ha dichiarato, sulla base dei risultati della perizia richiesta dalla Procura dopo il Crollo del ponte Morandi, che "è stato accertato uno stato severo di degrado anche del moncone del lato ovest del viadotto", oltre a quello del pilone est. Sugli avvisi di garanzia: "Indiscrezione non vera".Continua a leggere

"Costruito dagli italiani..." : la macabra ironia di Charlie Hebdo sul Crollo del ponte Morandi : La vignetta mostra il ponte spezzato mentre a terra, tra le macerie e un'auto appena precipitata, c'è un immigrato che...

Crollo Ponte : Cozzi - nessun avviso di garanzia : nessun avviso di garanzia, ancora, per il Crollo del ponte di Genova. Lo ha detto il procuratore Francesco Cozzi in una conferenza stampa. "Ho letto sulla stampa che 10-12 persone sarebbero state iscritte nel registro degli indagati: questo non corrisponde al vero", ha affermato il procuratore.