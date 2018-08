Crollo ponte Morandi | periti dei pm | grave degrado della parte ovest

Crollo ponte : Cozzi - nessun avviso di garanzia : nessun avviso di garanzia, ancora, per il Crollo del ponte di Genova. Lo ha detto il procuratore Francesco Cozzi in una conferenza stampa. "Ho letto sulla stampa che 10-12 persone sarebbero state iscritte nel registro degli indagati: questo non corrisponde al vero", ha affermato il procuratore.

Crollo ponte - da Banca Sella misure a supporto famiglie e imprese : Milano, 23 ago., askanews, - Banca Sella ha attivato alcune misure a supporto delle famiglie e delle imprese che hanno subito danni a causa del Crollo del ponte Morandi di Genova. In particolare, sono ...

Crollo ponte Genova : ecco la nuova macabra copertina che Charlie Hebdo dedica all’Italia : Il periodico satirico francese Charlie Hebdo ha dedicato una copertina alla tragedia del Crollo del ponte Morandi a Genova: si tratta dell’ultima edizione del settimanale, la numero 1361, che lega l’evento del 14 agosto alla crisi dei migranti. La vignetta, su sfondo giallo, ritrae il ponte spezzato in alto a sinistra mentre a terra, tra le macerie e un’auto, vi è un immigrato che spazza a terra: “Costruito dagli ...

Crollo ponte Genova - la Procura accelera sulle indagini : “Pronti almeno 12 avvisi di garanzia” : La Procura di Genova prosegue le indagini sul Crollo del ponte Morandi del 14 agosto. Il pool di pm chiederà l'incidente probatorio e contestualmente saranno notificati i primi avvisi di garanzia. Secondo indiscrezioni, dovrebbero essere 12 gli indagati, tra vertici di Autostrade e del ministero delle Infrastrutture.Continua a leggere

Ponte Morandi Genova - il video inedito della Polizia appena dopo il Crollo : La Polizia di Stato ha pubblicato su Instagram le inedite e drammatiche immagini girate dalla Polizia scientifica nei momenti immediatamente successivi al crollo del Ponte Morandi a Genova. Decine e decine sono i mezzi dei vigili del fuoco, Polizia e dei soccorritori intervenuti quella tragica mattina del 14 agosto. --Cade a dirotto la pioggia sopra i veicoli, le macerie e i blocchi di cemento del viadotto. Le operazioni di soccorso iniziano ...

Crollo ponte - Atlantia va al contrattacco : Il consiglio di amministrazione della società che controlla Autostrade, annuncia una valutazione degli effetti delle esternazioni dei politici sulla società, per tutelare mercato e risparmiatori -

Crollo ponte - Delrio : 'Chi ha preso soldi Benetton è la Lega' : "Chi ha preso i soldi dai Benetton è stata la Lega e non il Pd: noi non abbiamo mai preso soldi". Lo ha detto Graziano Delrio, ospite alla Festa del Pd di Reggio Emilia. "Il M5s ha scelto, per evitare ...

Crollo ponte Morandi - trovati vivi dopo 8 giorni due gattini : “Si chiameranno Brooklyn” : Due gattini sono stati salvati dai vigili del fuoco durante le operazioni di sgombero dell'area interessata al Crollo del ponte Morandi a Genova. Entrambi sono già stati adottati con il nome di Brooklyn, come i genovesi chiamano il ponte crollato la settimana scorsa. Toti: “Anche questo è un piccolo segnale di speranza”.Continua a leggere

Crollo ponte - Toninelli : Cdp? Non escludiamo alcun tipo di strada : Milano, 22 ago., askanews, - "Non escludiamo alcun tipo di strada per ristabilire gli equilibri giusti tra interesse pubblico e interesse privato". Lo ha detto a Radio24 il ministro delle ...

Crollo ponte - Toninelli : totale allineamento Governo su revoca : Milano, 22 ago., askanews, - C'è 'totale allineamento' nel Governo sull'avvio della procedura di decadenza e revoca della concessione ad Autostrade. 'Ma cosa altro di più deve accadere di una strage ...