Crollo Genova | Toti | auspico coinvolgimento Cdp in ricostruzione

Crollo Genova - Cdp : pronti a finanziare imprese e infrastrutture : Genova , 23 ago., askanews, - 'Siamo venuti a incontrare la regione Liguria e il comune di Genova per valutare come il gruppo possa dare sostegno finanziario alle imprese e alle infrastrutture '. Lo ha ...

Crollo ponte Genova : ecco la nuova macabra copertina che Charlie Hebdo dedica all’Italia : Il periodico satirico francese Charlie Hebdo ha dedica to una copertina alla tragedia del Crollo del ponte Morandi a Genova : si tratta dell’ultima edizione del settimanale, la numero 1361, che lega l’evento del 14 agosto alla crisi dei migranti. La vignetta, su sfondo giallo, ritrae il ponte spezzato in alto a sinistra mentre a terra, tra le macerie e un’auto, vi è un immigrato che spazza a terra: “Costruito dagli ...

Crollo Genova - Toninelli : concessionari hanno amici potenti : Roma, 23 ago., askanews, - I concessionari ' hanno amici e agganci potenti ovunque. Ma il governo del cambiamento ha i cittadini dalla propria parte, come si è visto anche ai funerali di Genova . ...

Crollo Genova - Toti : armatori vogliono aumentare traffici porto : Genova , 22 ago., askanews, - 'La situazione di salute del porto non desta preoccupazione. Ho parlato personalmente con le principali compagnie armatori ali del mondo, Msc e Carnival per citarne alcune ...

Crollo ponte Genova - esperti : un trauma del genere “può minare l’integrità psicofisica” : “Essere presenti e poter intervenire nei primissimi momenti è molto importante perché un evento traumatico come questo è, per definizione, potenzialmente dannoso e può minare l’integrità psicofisica portando a gravi conseguenze come il disturbo da stress post traumatico, attacchi di panico, disturbi depressivi, somatizzazioni e altri problemi psicologici invalidanti“: lo spiegano gli esperti dell’associazione Emdr (metodo ...