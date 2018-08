Crollo Genova | procuratore | non ci sono ancora indagati

Crollo ponte Genova - procuratore : “Degrado grave anche del moncone del lato ovest” : “E’ stato accertato uno stato severo di degrado anche del moncone del lato ovest di ponte Morandi. Il grado considerato grave dall’altra parte è il risultato di una constatazione di oggi dei consulenti incaricati dalla Procura. I consulenti informeranno ad horas i pm perché siano avvisati organi competenti per la messa in sicurezza o l’abbattimento“: lo ha spiegato il procuratore capo di Genova , Francesco Cozzi, in ...

Crollo Genova - Toti : spero in 2 giorni ok lavori messa sicurezza : Genova, 23 ago., askanews, - 'spero che entro un paio di giorni arrivino tutte le autorizzazioni per poter cominciare i lavori di messa in sicurezza del moncone est di Ponte Morandi. Il primo passo ...