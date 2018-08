Crollo Genova | procuratore | anche lato Ovest è molto degradato

Crollo ponte Genova - procuratore : “Degrado grave anche del moncone del lato ovest” : “E’ stato accertato uno stato severo di degrado anche del moncone del lato ovest di ponte Morandi. Il grado considerato grave dall’altra parte è il risultato di una constatazione di oggi dei consulenti incaricati dalla Procura. I consulenti informeranno ad horas i pm perché siano avvisati organi competenti per la messa in sicurezza o l’abbattimento“: lo ha spiegato il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, in ...

Crollo Genova - Zampini : Ansaldo Energia pronta a dare una mano : Genova, 23 ago., askanews, - 'Noi siamo disponibili a partecipare alla ricostruzione, siamo in attesa che ci sia anche una definizione della legge speciale, siamo disponibili a dare una mano. Cdp mi ...

Crollo Genova - Toti : spero in 2 giorni ok lavori messa sicurezza : Genova, 23 ago., askanews, - 'spero che entro un paio di giorni arrivino tutte le autorizzazioni per poter cominciare i lavori di messa in sicurezza del moncone est di Ponte Morandi. Il primo passo ...

Crollo Genova - Toti : auspico coinvolgimento Cdp in ricostruzione : Genova, 23 ago., askanews, - 'Autostrade ha la titolarità e la responsabilità dei lavori di ricostruzione del ponte ma, da un punto di vista politico, intorno ad un'opera di queste dimensioni, data la ...

Crollo Genova - Cdp : pronti a finanziare imprese e infrastrutture : Genova, 23 ago., askanews, - 'Siamo venuti a incontrare la regione Liguria e il comune di Genova per valutare come il gruppo possa dare sostegno finanziario alle imprese e alle infrastrutture'. Lo ha ...

Crollo ponte Genova : ecco la nuova macabra copertina che Charlie Hebdo dedica all’Italia : Il periodico satirico francese Charlie Hebdo ha dedicato una copertina alla tragedia del Crollo del ponte Morandi a Genova: si tratta dell’ultima edizione del settimanale, la numero 1361, che lega l’evento del 14 agosto alla crisi dei migranti. La vignetta, su sfondo giallo, ritrae il ponte spezzato in alto a sinistra mentre a terra, tra le macerie e un’auto, vi è un immigrato che spazza a terra: “Costruito dagli ...

Crollo ponte Genova - la Procura accelera sulle indagini : “Pronti almeno 12 avvisi di garanzia” : La Procura di Genova prosegue le indagini sul Crollo del ponte Morandi del 14 agosto. Il pool di pm chiederà l'incidente probatorio e contestualmente saranno notificati i primi avvisi di garanzia. Secondo indiscrezioni, dovrebbero essere 12 gli indagati, tra vertici di Autostrade e del ministero delle Infrastrutture.Continua a leggere

Crollo Genova - Toninelli : concessionari hanno amici potenti : Roma, 23 ago., askanews, - I concessionari 'hanno amici e agganci potenti ovunque. Ma il governo del cambiamento ha i cittadini dalla propria parte, come si è visto anche ai funerali di Genova. ...

Ponte Morandi Genova - il video inedito della Polizia appena dopo il Crollo : La Polizia di Stato ha pubblicato su Instagram le inedite e drammatiche immagini girate dalla Polizia scientifica nei momenti immediatamente successivi al crollo del Ponte Morandi a Genova. Decine e decine sono i mezzi dei vigili del fuoco, Polizia e dei soccorritori intervenuti quella tragica mattina del 14 agosto. --Cade a dirotto la pioggia sopra i veicoli, le macerie e i blocchi di cemento del viadotto. Le operazioni di soccorso iniziano ...

Crollo Genova - Toti : armatori vogliono aumentare traffici porto : Genova, 22 ago., askanews, - 'La situazione di salute del porto non desta preoccupazione. Ho parlato personalmente con le principali compagnie armatoriali del mondo, Msc e Carnival per citarne alcune ...

Crollo ponte Genova - esperti : un trauma del genere “può minare l’integrità psicofisica” : “Essere presenti e poter intervenire nei primissimi momenti è molto importante perché un evento traumatico come questo è, per definizione, potenzialmente dannoso e può minare l’integrità psicofisica portando a gravi conseguenze come il disturbo da stress post traumatico, attacchi di panico, disturbi depressivi, somatizzazioni e altri problemi psicologici invalidanti“: lo spiegano gli esperti dell’associazione Emdr (metodo ...