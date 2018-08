Crollo Genova | Martina | governo si impegni per Zes in porto

Crollo Ponte Genova - Autostrade : “Versati i primi contributi alle famiglie” : Autostrade per l’Italia comunica che questa mattina sono stati versati dalla societa’ i contributi economici alle prime 25 famiglie coinvolte nell’emergenza causata dal Crollo del viadotto Polcevera a Genova. A beneficio di queste famiglie, che si erano rivolte nelle giornate di ieri e dell’altro ieri ai due Punti di contatto allestiti da Autostrade per l’Italia presso il Centro Civico Buranello e la Scuola Caffaro, ...

Crollo di Genova - complessità e criticità del ponte spiegate dallo stesso Morandi - Foto Tgcom24 : La tragedia di Genova ha innescato grande interesse su temi per addetti ai lavori che diventano, grazie ai social network, di facile fruizione per tutti. Così la pagina Facebook "Ingegneria e dintorni"...

Crollo Genova - Martina : governo non divida - ora serve unità : Genova, 23 ago., askanews, - 'Genova come il Paese ha bisogno di verità e giustizia senza se e senza ma, non ha bisogno di propaganda come quella che purtroppo ancora arriva dal ministro Toninelli da ...

Crollo Ponte Morandi a Genova - MIT : Tronconi vanno abbattuti : Teleborsa, - Mentre l'inchiesta sul Crollo del Ponte Morandi di Genova va avanti per accertare responsabilità, gli ultimi rilevamenti sui resti del Ponte crollato lo dicono chiaro: non si può ...

Crollo Genova - dal Miur 2 - 8 mln per gli studenti sfollati : Genova, 23 ago., askanews, - Due milioni e 800mila euro sono stati stanziati dal Miur per garantire la continuità didattica agli studenti genovesi sfollati dalle proprie abitazioni dopo il Crollo di ...

Charlie Hebdo - vignetta choc sul Crollo del ponte di Genova. Polemica - : Fa discutere l'ultima copertina del periodico satirico francese dedicata al crollo del ponte Morandi. La vignetta, che mostra un immigrato che spazza i detriti del viadotto, è accompagnata da questa ...

Crollo Genova - Fincantieri : possiamo rifare il ponte. Cdp conferma sostegno per ricostruzione : Cassa Depositi e Prestiti è a Genova , come preannunciato, per un sopralluogo sulla scena del disastro, per una visita agli stabilimenti della controllata Ansaldo Energia , sfiorati dal Crollo del ...

Crollo Genova - 'grave degrado anche a Ovest. Nessun indagato' : Roma, 23 ago., askanews, - Sul ponte Morandi di Genova 'è stato accertato uno stato di degrado molto grave anche della struttura non strallata, cioè la parte del ponte proveniente da Savona, il lato ...

Crollo Genova - la Procura : “Rischia di collassare anche la parte ovest del ponte Morandi” : Il Procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, ha dichiarato, sulla base dei risultati della perizia richiesta dalla Procura dopo il Crollo del ponte Morandi, che "è stato accertato uno stato severo di degrado anche del moncone del lato ovest del viadotto", oltre a quello del pilone est. Sugli avvisi di garanzia: "Indiscrezione non vera".Continua a leggere

