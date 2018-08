Crollo Genova | commissione | Brencich si dimette | revoca a Ferrazza

Crollo del ponte a Genova - Brancich e Ferrazza lasciano la commissione ispettiva del Ministero : Il professor Antonio Brencich ha rassegnato oggi ufficialmente le sue dimissioni da componente della commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul Crollo del ponte ...

Genova - Toti : "Demoliremo l'intero ponte Morandi"/ Ultime notizie - Crollo ha generato terremoto di primo grado : Genova, Ultime notizie ponte Morandi: 'è pericolante anche moncone ovest'. Oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento.

Crollo Genova - Toti : demolizione e ricostruzione ponte in un anno : Genova, 23 ago., askanews, - 'Resto convinto che le operazioni, dall'abbattimento dei due monconi alla ricostruzione del ponte, dureranno un anno': lo ha detto il governatore della Liguria e ...

Crollo Genova - Toti : in 5 giorni piano per demolizione monconi : Genova, 23 ago., askanews, - 'Entro 5 giorni Autostrade per l'Italia presenterà uno o più piani per mettere in sicurezza l'area e procedere con il progressivo abbattimento dei monconi di Ponte Morandi'...

Ponte Morandi Genova : "Grave degrado parte ovest"/ Bufera su consigliere Atlantia : comprò azioni dopo Crollo : Ponte Morandi Genova, ultime notizie: oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento. Non ci sono indagati, il tema ricostruzione: Fincantieri si propone(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 18:56:00 GMT)

Crollo Genova - entro 15 giorni firma procollo con Cassa depositi : Roma, 23 ago., askanews, - entro 15 giorni ci sarà la firma di un protocollo con Cassa depositi e prestiti per misure a sostegno di infrastrutture, trasporti, imprese e cittadini: lo hanno annunciato ...

Crollo Ponte Morandi - Regione Liguria e CdP preparano misure a sostegno di Genova : Sarà firmato "entro 15 giorni un protocollo d'intesa tra Regione Liguria , Comune di Genova e Cassa Depositi e Prestiti con l'individuazione di una articolata serie di misure a sostegno delle ...

Crollo del Ponte Morandi a Genova - monitoraggio di ponti e viadotti a rischio : l’esperto spiega principi e metodi : Giampiero Petrucci, geologo ed esperto di monitoraggio, ex Supervisore del monitoraggio del Ponte sul Po a Piacenza relativo alla linea ferroviaria di Alta Velocità, ci aiuta a capire scopi e finalità di un corretto monitoraggio strutturale. La tragedia di Genova ha portato alla ribalta un fenomeno ben noto nell’ambito degli addetti ai lavori. La pessima situazione di numerosi ponti e viadotti italiani dal punto di vista della ...

Crollo Genova - Martina : governo si impegni per Zes in porto : Genova, 23 ago., askanews, - 'Noi non abbiamo tutte le risposte ma abbiamo proposto una zona economica speciale per il porto di Genova. Il governo è pronto a dire di sì a questa proposta? Ci lavoriamo ...

Crollo Ponte Genova - Autostrade : “Versati i primi contributi alle famiglie” : Autostrade per l’Italia comunica che questa mattina sono stati versati dalla societa’ i contributi economici alle prime 25 famiglie coinvolte nell’emergenza causata dal Crollo del viadotto Polcevera a Genova. A beneficio di queste famiglie, che si erano rivolte nelle giornate di ieri e dell’altro ieri ai due Punti di contatto allestiti da Autostrade per l’Italia presso il Centro Civico Buranello e la Scuola Caffaro, ...

Crollo di Genova - complessità e criticità del ponte spiegate dallo stesso Morandi - Foto Tgcom24 : La tragedia di Genova ha innescato grande interesse su temi per addetti ai lavori che diventano, grazie ai social network, di facile fruizione per tutti. Così la pagina Facebook "Ingegneria e dintorni"...

Crollo Genova - Martina : governo non divida - ora serve unità : Genova, 23 ago., askanews, - 'Genova come il Paese ha bisogno di verità e giustizia senza se e senza ma, non ha bisogno di propaganda come quella che purtroppo ancora arriva dal ministro Toninelli da ...