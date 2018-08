Crollo del Ponte Morandi a Genova | monitoraggio di ponti e viadotti a rischio | l’esperto

meteoweb.eu

: #CharlieHebdo al vetriolo sul crollo del ponte di #Genova. Ecco la vignetta nell'ultima copertina del settimanale f… - Agenzia_Ansa : #CharlieHebdo al vetriolo sul crollo del ponte di #Genova. Ecco la vignetta nell'ultima copertina del settimanale f… - HuffPostItalia : Raffaele Cantone: 'Anche lo Stato è responsabile per il crollo del ponte a Genova' - Radio105 : Il crollo del ponte Morandi a Genova ha profondamente colpito @MetaErmal ??? #ErmalMeta #Genova #PonteMorandi -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Giampiero Petrucci, geologo ed esperto di, ex Supervisore deldelsul Po a Piacenza relativo alla linea ferroviaria di Alta Velocità, ci aiuta a capire scopi e finalità di un correttostrutturale. La tragedia diha portato alla ribalta un fenomeno ben noto nell’ambito degli addetti ai lavori. La pessima situazione di numerosiitaliani dal punto di vista della manutenzione, della conservazione e in definitiva della sicurezza dei viaggiatori. In tutta Italia esistonoche mostrano segni evidenti di cattiva manutenzione, con il forte degrado del calcestruzzo e spesso, addirittura, con ampie porzioni dei ferri di armatura a vista. Questi esempi, comprensibili da chiunque, testimoniano come si dovesse intervenire prima. Ma quali sono i mezzi tecnici e scientifici a disposizione per salvaguardare le ...