Cristiano Ronaldo testimonial Dazn | «Con la Juve nella storia | voglio tutto» - FOTO

Cristiano Ronaldo-Juventus - Vieri ironizza sull’invidia delle rivali : “rosicano tutte” : Christian Vieri commenta l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, l’ex calciatore bianconero confronta CR7 al Ronaldo Il Fenomeno “E’ arrivato in Italia a 33 anni e dicono che è vecchio, che non farà mai i gol delle scorse stagioni, ma rosicano tutti perché la Juventus ha tirato fuori 100 pappardelle, l’ha comprato e ha preso il numero uno”. Christian Vieri, ex bianconero, commenta l’affare ...

Rooney non ha dubbi : “Cristiano Ronaldo farà vincere alla Juventus la Champions League” : Wayne Rooney parla della Juventus di Cristiano Ronaldo, l’ex calciatore del Manchester United è sicuro: “i bianconeri vinceranno la Champions League” Wayne Rooney pare già sapere con largo anticipo quale squadra vincerà la Champions League. Il calciatore inglese dopo il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, non ha dubbi. Saranno proprio i bianconeri, secondo il centrocampista, ad aggiudicarsi la coppa dalle grandi ...

Cristiano Ronaldo : "Ci alleniamo duramente - sorpreso in positivo" : Il fuoriclasse non vola basso: "Voglio vincere la Champions con la Juve. Ci focalizzeremo su quella, con i miei compagni, ma...

“Ecco la mia famiglia bianconera” : 1 milione di like per l’ultima foto di Cristiano Ronaldo : Il campione posa sulla terrazza della sua villa in collina, a Torino, insieme alla compagna e ai figli, tutti rigorosamente...

Juve - Ronaldo : 'L'obiettivo è la Champions - Cristiano Jr? Diventerà come me' : Che l'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus fosse un indizio chiaro su qual è l'obiettivo del club per la stagione sportiva appena iniziata, ovvero la conquista della Champions League, ...

Cristiano Ronaldo : "Voglio vincere la Champions con la Juve" : Non giriamoci intorno: se la Juve ha preso Cristiano Ronaldo è soprattutto per provare a vincere anche in Europa. A confermarlo, in un'intervista esclusiva a Dazn, è lo stesso campione lusitano: "Voglio vincere la Champions con la Juve e faremo di tutto per conquistarla, ma non sarà un'ossessione - spiega il portoghese - Dovremo arrivarci passo dopo passo: quest'anno, l'anno prossimo, fra tre anni. L'importante per questo ...

Cristiano Ronaldo e Georgina al lago di Como : All'indomani dell’esordio nel nostro campionato con la maglia bianconera contro il Chievo (vinta 3-2 dai bianconeri con qualche fatica di troppo), il fuoriclasse Cristiano Ronaldo si è concesso qualche momento di spensieratezza con la sua famiglia. Il settimanale Chi ha pubblicato nel numero in edicola da oggi degli scatti che dimostrano come il nuovo attaccante della Juventus costato 105 milioni di euro è volato sul lago di Como insieme ...

