Cristiano Ronaldo | ecco i segreti di un fisico perfetto

Cristiano Ronaldo e Georgina a cena in un ristorante italiano [FOTO] : 1/8 Instagram ...

Cristiano Ronaldo primo global ambassador DAZN : Decisamente un bel colpo per DAZN, che da quest’anno trasmette via Internet parte delle partite di Serie A. Il giocatore del Portogallo e della Juventus Cristiano Ronaldo è infatti diventato il suo primo global ambassador. Il contratto della durata di due anni e mezzo vedrà il 33enne promuovere DAZN nei mercati in cui è attualmente […] L'articolo Cristiano Ronaldo primo global ambassador DAZN sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Real Madrid - 8 giorni per ‘dimenticare’ Cristiano Ronaldo : l’Uefa avvicina Mbappè - resta vivo il sogno Neymar : Mancano 8 giorni alla conclusione del calciomercato in Spagna e il Real Madrid non ha ancora piazzato il colpo in grado di sostituire Cristiano Ronaldo: restano vivi gli obiettivi Mbappè e Neymar L’addio di Cristiano Ronaldo ha lasciato un vuoto tecnico, di personalità e d’immagine che il Real Madrid non è ancora riuscito a colmare. Premesso che sostituire quello che è considerato da molti il miglior calciatore della storia, non è di ...

Alberto Tebaldi : 'Nessun affare Cristiano Ronaldo per VR46' : VR46 resta aperta a future collaborazioni con squadre di calcio? Noi siamo aperti a tutto, la nostra apertura non è dettata dalle tipologie di sport, ma dove c'è la possibilità di lavorare sulla ...

Ronney dice Juventus : 'Con Cristiano Ronaldo vinceranno la Champions League' : Wayne Rooney vota Cristiano Ronaldo. E, di conseguenza, vota Juventus. L'ex fenomeno del Manchester United, oggi attaccante del DC United, squadra di MLS, ha parlato con tono di ammirazione nei ...

Lazio - Inzaghi è già sotto processo e sabato c'è Cristiano Ronaldo : Non siamo nemmeno alla seconda giornata, eppure la pressione su Inzaghi è già conclamata. La società è certa di aver allestito una squadra più che competitiva, se l'allenatore stavolta non farà meglio ...

'Cristiano Ronaldo - il più potente dei miei 7 Palloni d'Oro' : TORINO - ' Dei miei 7 Palloni d'Oro , anzi 8 perché Maldini è come lo avesse vinto, Cristiano Ronaldo è senz'altro il più potente di tutti '. Parola di Giovanni Mauri . Lo storico preparatore atletico ...

Serie A 2018-2019 - i calciatori più pagati e tutti gli stipendi : la classifica completa. Cristiano Ronaldo in testa - Donnarumma primo italiano : Cristiano Ronaldo è il calciatore più pagato della Serie A 2018-2019 e non è certamente una sorpresa: l’arrivo del fenomeno portoghese alla Juventus rappresenta il colpo del calciomercato estivo, il trasferimento di uno dei migliori giocatori al mondo ha dato una scossa al nostro campionato e subito il lusitano si è posto in testa alla speciale classifica dei calciatori più ricchi che giocano in Italia. CR7 percepisce infatti 31 milioni di ...

Cristiano Ronaldo testimonial Dazn : «Con la Juve nella storia : voglio tutto» - FOTO : Il portoghese testimonial Dazn nel mondo. Cristiano Ronaldo ha parlato dell'avventura alla Juventus e degli obiettivi bianconeri

Video Cristiano Ronaldo : 'La Juventus - la Champions e il tempo libero' made in Dazn : "A fronte di un business che cresce a livello internazionale e che supera nuovi confini, riteniamo importante legarci alle grandi star dello sport che fanno lo stesso" ha commentato James Rushton , ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - Vieri ironizza sull’invidia delle rivali : “rosicano tutte” : Christian Vieri commenta l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, l’ex calciatore bianconero confronta CR7 al Ronaldo Il Fenomeno “E’ arrivato in Italia a 33 anni e dicono che è vecchio, che non farà mai i gol delle scorse stagioni, ma rosicano tutti perché la Juventus ha tirato fuori 100 pappardelle, l’ha comprato e ha preso il numero uno”. Christian Vieri, ex bianconero, commenta l’affare ...

Rooney non ha dubbi : “Cristiano Ronaldo farà vincere alla Juventus la Champions League” : Wayne Rooney parla della Juventus di Cristiano Ronaldo, l’ex calciatore del Manchester United è sicuro: “i bianconeri vinceranno la Champions League” Wayne Rooney pare già sapere con largo anticipo quale squadra vincerà la Champions League. Il calciatore inglese dopo il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, non ha dubbi. Saranno proprio i bianconeri, secondo il centrocampista, ad aggiudicarsi la coppa dalle grandi ...

Cristiano Ronaldo primo global ambassador di Dazn : 'Il mondo sta cambiando e, grazie ad un approccio innovativo, Dazn sta abbattendo le barriere per gli appassionati di sport' ha aggiunto Cristiano Ronaldo. 'Adesso possiamo guardare lo sport come e ...