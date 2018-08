CRISTIANO MALGIOGLIO Video | il divo conquista tutti | La nuova generazione è

Battiti Live 2018 - Melfi/ Cantanti e diretta 23 Agosto : Riki e Annalisa - CRISTIANO MALGIOGLIO special guest : Battiti Live 2018, Melfi: Cantanti e diretta 23 Agosto. Ospiti: Luca Carboni, Benji e Fede, Annalisa, Irama e Cristiano Malgioglio come special guest...(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 21:16:00 GMT)

CRISTIANO Malgioglio/ Video - la Zia Malgy con "Fernando" è di nuovo la diva (Battiti Live 2018) : Cristiano Malgioglio, la Zia Malgy sta vivendo una seconda splendida fase della sua carriera. Dopo il Grande Fratello Vip il rilancio ha riportato l'artista sul palcoscenico. (Battiti Live)(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 08:56:00 GMT)

CRISTIANO MALGIOGLIO e Giovanni Ciacci hanno litigato/ Ecco i veri motivi dello scontro : la lettera aperta : Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci hanno litigato, Ecco i reali motivi dello scontro tra i due amici da trent'anni: la lettera aperta dell'esperto di moda.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 11:35:00 GMT)

Giovanni Ciacci contro CRISTIANO MALGIOGLIO : "Sei invidioso del mio successo" : È guerra aperta tra Giovanni Ciacci, concorrente della scorsa edizione di Ballando con le stelle e protagonista di Detto Fatto, e il cantautore Cristiano Malgioglio. I due, che si conoscono da più di trent'anni, sarebbero finiti a discutere sulle riviste di cronaca rosa per colpa di una canzone, "Tocalo Tocalo", incisa originariamente dal platinato e che verrà proposta dal costumista come sigla del contenitore di Rai 2.Nonostante il ...

CRISTIANO MALGIOGLIO : "Domenica In o Domenica Live? Non ho ancora firmato nulla" : E mi sono innamorato di Barbara d'Urso e Mara Venier. Contemporaneamente. Cristiano Malgioglio, tra l'incudine e il martello in queste settimane di metà estate, rivela al settimanale Diva e Donna di non aver firmato ancora alcun contratto per la prossima stagione televisiva. Le proposte sarebbero arrivate da Rai e Mediaset, da Domenica In e Domenica Live, ma l'indecisione regnerebbe sovrana: il cantautore è amico di entrambe le padrone di ...

Mara Venier contro CRISTIANO Malgioglio? La replica di lui : Cristiano Malgioglio sbotta: “Nessun dissapore con Mara Venier” Cristiano Malgioglio non ci sta! In una recente intervista rilasciata a Il Messaggero, Mara Venier ha sbugiardato l’amico dicendo che l’avrebbe preso solo per una puntata per la sua nuova Domenica in, in onda dal 16 settembre su Rai1, ma al direttore Angelo Teodoli non piace. Secondo le ultime indiscrezioni, Cristiano Malgioglio non avrebbe detto di no a ...

Giovanni Ciacci Vs CRISTIANO Malgioglio/ "Pensasse a cantare e promuovere il suo disco" : Giovanni Ciacci, intervistato da La Nazione, parla di amore, amicizie e soprattutto delle stagione 2018-19 a Detto Fatto, in onda a partire dal 10 settembre.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 13:38:00 GMT)

Mara Venier - rapporti tesi con CRISTIANO Malgioglio? L’indiscrezione : Mara Venier e Cristiano Malgioglio ai ferri corti? L’ultima indiscrezione dopo la mancata partecipazione di lui a Domenica In Cristiano Malgioglio dice ‘No’ a Domenica In o è Domenica In a dire ‘No’ a Cristiano Malgioglio? Ebbene, stando a quanto emerso oggi, pare esserci una piccola diatriba su questo punto. La scorsa settimana, infatti, giornali […] L'articolo Mara Venier, rapporti tesi con Cristiano ...

Mara Venier sbugiarda l'amico CRISTIANO MALGIOGLIO : 'In realtà lui non piace a Teodoli' : Mara Venier smentisce l'amico Cristiano Malgioglio. Lui aveva spiegato di aver rifiutato la Domenica in della Venier. Ma Mara, in un'intervista al Messaggero, chiarisce un punto importante. "Io l'...

Mara Venier/ “CRISTIANO MALGIOGLIO a Domenica In? No - alla Rai non piace...” : Mara Venier: “Cristiano Malgioglio a Domenica In? No, alla Rai non piace...”. Le ultime notizie sulla conduttrice, che prende in mano il programma dopo le sorelle Parodi(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 17:42:00 GMT)

CRISTIANO MALGIOGLIO contro Giusy Ferreri : Cristiano Malgioglio in un’intervista rilasciata a “Rolling Stone”, senza troppi discorsi ha parlato dei suoi colleghi, di politica e del suo futuro. Una risposta in particolare ha riguardato Giusy Ferreri, attualmente in testa alle classifiche con “Amore e Capoeira. Alla domanda “ha qualche sassolino da togliersi?” Maglioglio ha risposto “Solo uno: quando abbiamo fatto X Factor, grazie a me la signora Giusy Ferreri ...

CRISTIANO MALGIOGLIO contro Giusy Ferreri : «Se non era per me stava ancora alla Esselunga» : Cristiano Malgioglio spara a zero su tutti. In un'intervista rilasciata a Rolling Stone, il paroliere senza peli sulla lingua ha parlato dei suoi colleghi, di politica e del suo futuro. Una risposta ...

Giovanni Ciacci furioso contro CRISTIANO Malgioglio : Cristiano Malgioglio avrebbe attaccato Giovanni Ciacci, in un’intervista a “Rolling Stones”. E Gio Gio non gliel’avrebbe mandate a dire. Come riporta il sito “361magazine”, tra i due amici al momento non correrebbe buon sangue. Malgioglio infatti nell’intervista avrebbe affermato: «Mi dà molto fastidio quando dice che siamo rivali. Ma rivali di che cosa? La mia professione è l’artista, la sua è quella di apparire sui giornali, ...

“Ah sì?”. CRISTIANO MALGIOGLIO non glielo doveva dire a Giovanni Ciacci. Che ora è una furia : Fine di un’amicizia? Giovanni Ciacci, il mitico Giò Giò di Detto Fatto, è andato su tutte le furie quando ha letto quelle parole su di lui scritte nere su bianco in una recente intervista apparsa su Rolling Stones. Ma non è stato zitto. Ha replicato e anche duramente. L’altro protagonista, come scrive il sito 361magazine, è Cristiano Malgioglio, il paroliere ed ex concorrente del Grande Fratello Vip che al magazine non è ...