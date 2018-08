Criptovalute | per operatori obbligatorio registrarsi al Mef

Le ragioni per cui la febbre delle Criptovalute è già passata : C'è qualche timido segnale di rialzo, con il Bitcoin tornato oltre quota 6 mila dollari. Ma l'andamento racconta un calo del 20% rispetto alla fine di luglio. E un prezzo dimezzato dall'inizio dell'...

Bitcoin - Google vieta le app per produrre le Criptovalute : Stessa cosa aveva fatto Apple un mese fa. Non è la prima volta che Big G avvia una stretta sul mondo delle valute digitali

Hackerano un profilo Twitter di una serie tv per fare scam di Criptovalute : (Foto: Twitter) Qualcuno si è appropriato di un account Twitter dedicato a una vecchia trasmissione televisiva per veicolare truffe di criptovalute. Per farlo, è anche riuscito a impersonare un’altra persona influente e verificata. Bingo. La situazione è in fase di aggiornamento: se quando The Next Web ha lanciato la notizia l’account in questione – @AlmostHumanFOX – riportava come immagine quella di Justin Sun (oltre 400mila ...

Criptovalute. Il Bitcoin di Facebook? Potrebbe arrivare - ecco perché : Non c’è una data ma la sensazione diffusa che tra le prossime novità targate Facebook ci potrà essere una criptovaluta. Al di là dell’interesse di Mark Zuckerberg, che in più occasioni si è detto desideroso di “scavare più a fondo per comprendere come usare al meglio” tale strumento sulla propria piattaforma, la certezza che abbiamo al momento è la nascita nel maggio scorso di un team dedicato allo studio – tra analisi, ...

Campus Party presenta Mining4Social : minare Criptovalute per beneficenza : Il mining di criptovalute è diventato molto popolare negli ultimi anni anche nel nostro paese, e gli organizzatori del Campus Party hanno avuto la buona idea di abbinare a questa tecnologia alla beneficenza, presentando l'iniziativa Mining4Social.Mining, criptovalute, blockchain, computer e solidarietà: sono questi gli ingredienti della campagna charity lanciata da Campus Party per finanziare laboratori di ricerca, scuole ed iniziative sociali ...

VALUTE & Criptovalute/ Perché bisogna stare attenti a dire 'non ci sono i soldi' : Bannon propone una criptovaluta sovranista legata ai depositi di marmo. Ma sbaglia. Il vero fondamento della sovranità monetaria è solo la fiducia.

Helbiz - l’app di car sharing per noleggiare la propria auto in Criptovalute : Il mondo del car sharing è pronto a dare il benvenuto a una nuova realtà dai confini ancora non del tutto esplorati, avviata negli Stati Uniti dal giovane imprenditore siciliano Salvatore Palella (già noto ai tifosi di calcio per la sua breve esperienza nel 2013 nel ruolo di presidente dell’Acireale). La startup in questione si chiama Helbiz e consente, in estrema sintesi, di mettere a noleggio la propria auto personale agli utenti del ...

C’è stato un furto di Criptovalute per circa 27 milioni di euro al sito di exchange Bithumb : Il sito per comprare e scambiare criptovalute Bithumb ha subito un furto informatico per un valore dell’equivalente di circa 27 milioni di euro. Bithumb è il sesto sito di exchange più grande al mondo per volume d’affari, secondo il sito Coinmarketcap, The post C’è stato un furto di criptovalute per circa 27 milioni di euro al sito di exchange Bithumb appeared first on Il Post.