CR7 | con la Juve nella storia | Voglio vincere tutto

Juve - con la Lazio ‘oscura’ CR7 e rendi omaggio a Marchisio : il Principino merita la standing ovation dello Stadium : Continua la marcia di avvicinamento della Juventus alla sfida contro la Lazio, valida per la seconda giornata di Serie A, in programma sabato alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino. Dopo i tre punti conquistati, non senza difficoltà, sul campo del Chievo, i bianconeri proveranno ad avere la meglio anche dei biancocelesti per arrivare alla sosta a punteggio pieno. La gara con il club capitolino sarà anche la prima di Cristiano ...

CR7 : "Voglio la Champions con la Juve" : 'Voglio vincere la Champions con la Juve e faremo di tutto per conquistarla, ma non sarà un'ossessione'. Così Cristiano Ronaldo, reduce da un tris in Europa con il Real Madrid, alla sua prima stagione ...

CR7 - voglio la Champions con la Juve : ANSA, - TORINO, 22 AGO - "voglio vincere la Champions con la Juve e faremo di tutto per conquistarla, ma non sarà un'ossessione". Così Cristiano Ronaldo, reduce da un tris in Europa con il Real Madrid,...

CR7 posta foto famiglia in bianconero : ANSA, - TORINO, 21 AGO - Per la gioia dei milioni di suoi followers juventini, questa sera Cristiano Ronaldo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto della sua famiglia al completo, tutti ...

Ecco CR7 in bianconero con tutta la famiglia : 1 milione di like in 10' : Per la gioia dei milioni di suoi followers juventini, questa sera Cristiano Ronaldo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto della sua famiglia al completo, tutti rigorosamente con la ...

Cristiano Ronaldo - che bel quadretto! CR7 - i suoi 4 figli e Georgina Rodriguez con la maglia della Juventus : Famiglia bianconera con record di like: Cristiano Ronaldo, i suoi quattro figli e Georgina Rodriguez con la maglia della Juventus su Instagram Cristiano Ronaldo sempre più bianconero. Cr7 ha infatti postato sul proprio profilo Instagram una foto della sua famiglia al completo, la compagna Georgina e i suoi quattro figli, Cristiano jr, i piccoli Alana Martina e i gemelli Eva Maria e Mateo in braccio, sulla terrazza della sua villa sulla ...

Juventus - CR7 posa con Georgina e i figli. E in 10 minuti raggiunge 1 milione di like : CR7 in palestra, CR7 al lago di Como, CR7 all'allenamento a Vinovo. Il portoghese si conferma un fenomeno anche nel "campo" dei social network: la frequenza e le interazioni dei suoi post fanno ...

Udinese - effetto CR7 : prezzi più alti per la gara contro la Juventus : Arriva Ronaldo e i prezzi dei biglietti aumentano. Gli effetti dello sbarco di CR7 nel campionato italiano si fanno vedere anche a Udine.I friulani affronteranno infatti in casa il portoghese e i compagni della Juventus il prossimo 7 ottobre, ma i prezzi dei tagliandi non saranno del tutto abbordabili. Si va da un minimo di […] L'articolo Udinese, effetto CR7: prezzi più alti per la gara contro la Juventus è stato realizzato da Calcio e ...

Dybala-Mandzukic - è iniziato il derby per giocare con CR7 : TORINO - Non potrebbero essere più diversi, nel fisico e negli atteggiamenti: il ragazzino imberbe e il guerriero un po' bilioso, il giocoliere e il prode soldato, la Joya sorridente e il Mandzo dallo ...

Juventus - boom di ascolti contro il Chievo per l’esordio di CR7 : L'esordio in campionato dei bianconeri - complice il debutto di Cristiano Ronaldo - è stato seguito su Sky da oltre 1,3 milioni di telespettatori. L'articolo Juventus, boom di ascolti contro il Chievo per l’esordio di CR7 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - Florenzi controcorrente : “CR7? Non mi emoziona. Nella vita mi emoziono per altre cose” : Roma, Florenzi- Dopo la vittoria della Roma per 1-0 contro il Torino, Alessandro Florenzi, intervistato ai microfoni di “SkySport“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista anche sull’arrivo in Italia di Cristiano Ronaldo. “MI EMOZIONI PER altre COSE” Cinico e diretto, Florenzi ha evidenziato: “Lo sapevamo che il Torino ha grande foga […] L'articolo Roma, Florenzi controcorrente: ...

Liga - Real Madrid : il primo anno senza CR7 inizia con una vittoria : L'anno I dopo CR7 , come da prima pagina di Marca di ieri, per il Madrid comincia con una vittoria placida: 2-0 al Getafe con gol di Carvajal e Bale, una traversa del gallese, un palo di Asensio e un'...

Dall'affare Nainggolan a CR7 - Higuain e Bonucci : racconto di un'estate storica : ... nei tanti incontri che vi abbiamo raccontato tra il duo Marotta-Paratici e Jorge Mendes per l'acquisto di Cancelo si era parlato anche di Cristiano Ronaldo , uno dei due giocatori più forti al mondo,...

Georgina Rodriguez si allena con… Cristiano Ronaldo : CR7 è già in palestra a poche ore da Chievo-Juventus : Georgina Rodriguez pubblica uno scatto tra le sue storie Instagram, ma quello che colpisce l’attenzione dei tifosi è Cristiano Ronaldo! CR7 in palestra a poche ore da Chievo-Juventus Una prestazione mediocre la prima di Cristiano Ronaldo in Serie A. Nella partita della Juventus contro il Chievo, infatti, il portoghese ha mancato l’appuntamento con il gol e non ha deliziato i tifosi come quest’ultimi avrebbero voluto. CR7 ...