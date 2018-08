Costruito dagli italiani | la macabra ironia di Charlie Hebdo sul crollo

Charlie Hebdo e la copertina sul crollo del Ponte Morandi a Genova : « Costruito dagli italiani...pulito dagli extracomunitari» : Charlie Hebdo , la rivista satirica francese, nota per l'assalto terroristico di trea nni e mezzo fa, torna ad occuparsi delle tragedie italiane, ed è nuovamente polemica. Infatti, Charlie ,...

Atletica - Filippo Tortu : “Il record ha un sapore particolare. Un successo Costruito su allenamenti diversi dagli altri in Italia” : Semplicemente fantastico. Come definire Filippo Tortu ed il suo incedere sulla pista d’Atletica? Due giorni fa a Madrid, il 20enne delle Fiamme Gialle è entrato nella storia dello sport italiano: primo uomo a coprire la distanza dei 100 metri al di sotto dei 10? (9?99), mettendo in cantina un certo Pietro Mennea e quel 10?01 di Città del Messico, datato 1979. Una prestazione sensazionale che brianzolo ha così raccontato, intervistato dalla ...