Conte e Di Maio con Salvini La verità sull' ipotesi dimissioni

Fa ombra a Conte - Di Maio - Salvini Governo - Giorgetti vero premier : Con il suo understatement tipicamente british - proprio come il suo Southampton partito maluccio in premier League (una sconfitta e un pareggio dopo le prime due giornate) - Giancarlo Giorgetti si sta imponendo come la figura politica chiave e di riferimento all'interno dell'esecutivo giallo-blu...

Ponte Morandi - ovazione per Salvini e Di Maio ai funerali di Stato. Gelo sugli esponenti Dem. Martina (Pd) Contestato : Una folla immensa ai funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi che si sono svolti sabato mattina alla fiera di Genova. Un pubblico che ha partecipato con grande emotività alla cerimonia e che non ha risparmiato emozioni nemmeno nei confronti dei politici e delle istituzioni. All'ingresso di Matteo Salvini e Luigi Di Maio c'è stata una vera e propria ovazione: molti applausi, segno di vicinanza e affetto.

Renzi a Di Maio : 'Autostrade ha pagato la Lega e Conte era il loro avvocato' : Matteo Renzi risponde frontalmente a Luigi Di Maio, 'punto su punto, colpo su colpo' come scrive su Facebook in un lungo post 'Perché' aggiunge, 'chi tace oggi sarà giudicato complice domani'.

Nuovo vertice in Prefettura con Conte e Di Maio. "Apprensione per dispersi. Ma Autostrade pensa al profitto e non a vittime" : Sono proseguite per la seconda notte le operazioni di ricerca tra le macerie del ponte Morandi, a Genova, non ci sono stati nuovi ritrovamenti ma il numero di dispersi rimane indefinito e il bilancio ufficiale fornito dalla Prefettura, per ora fermo a 38 morti identificati e 15 feriti, è destinato a salire. Nel letto del torrente Polcevera ci sono ancora diversi grossi massi in cemento armato che devono essere prima demoliti e rimossi

Genova - crollo ponte Morandi - Di Maio : "Revocheremo le concessioni" - Conte : "Sabato giornata di lutto nazionale" : Parole durissime del vicepremier al termine dell'incontro in Prefettura con il premier Conte e la Protezione civile

Crollo Genova - alle 10 in Prefettura riunione con Conte e Di Maio : Roma, 16 ago., askanews, - Per fare il punto sui soccorsi E' in programma alle 10 la riunione del Ccs, Centro Coordinamento Soccorsi, in Prefettura a Genova per fare il punto sulla tragedia del Ponte

SONDAGGI POLITICI/ Consenso Governo - Conte 'batte' Salvini e Di Maio : leader Lega ha però più 'sostenitori' : SONDAGGI elettorali POLITICI, l'83% elettori del Centrodestra 'difende' Salvini, "tutela gli interessi della coalizione anche con Governo Lega-M5s'.

ALLARME SPREAD - VERTICE D'URGENZA PALAZZO CHIGI/ Call Conte-Salvini-Di Maio-Tria : Governo rassicura i mercati : VERTICE a PALAZZO CHIGI tra Conte, Di Maio, Salvini e Tria: ultime notizie, riunione su Def e Legge di Bilancio. "Conti stabili e riduzione del debito"

Crollo ponte - Conte a Genova. Salvini : accerteremo le responsabilità. Di Maio : lo Stato c'è : Il premier Giuseppe Conte sarà oggi a Genova per il Crollo del ponte Morandi, che ha provocato secodo un bilancio provvisorio almeno 22 morti.

Crollo ponte Morandi - Conte - Di Maio e Toninelli sul luogo del disastro : "Una immane tragedia" : Dopo il Crollo del ponte Morandi sulla A10, che ha causato almeno 22 vittime e decine di feriti, i vertici dell'esecutivo sono diretti a Genova. È già sul posto il sottosegretario Edoardo Rixi, ligure, mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà nel capoluogo già in serata e fino a domani. È in arrivo nel capoluogo ligure anche il vice premier Luigi Di Maio

Palazzo Chigi - vertice Def-Legge Bilancio/ Riunione Conte-Tria-Salvini-Di Maio : "conti ok e riduzione debito" : vertice a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio, Salvini e Tria: ultime notizie, Riunione su Def e Legge di Bilancio. 'Conti stabili e riduzione debito'.