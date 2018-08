Com' è la situazione a bordo della Diciotti

EuroCommisario : "Grecia ha il più alto debito pubblico in UE - ma la situazione è stabile" - : La Grecia esce dal programma di assistenza finanziaria con il più alto livello di debito pubblico tra i paesi dell'Unione Europea, ma la sua stabilità è assicurata, ha dichiarato il commissario ...

U&D - Vittoria Deganello e Mattia Marciano si sono lasciati : «Situazione Complicata» : Vittoria Deganello e Mattia Marciano si sono detti addio. A dare la notizia della fine dell'amore nato a ' Uomini e donne ' la stessa ex tronista attraverso il suo account instagram. I lascia e prendi ...

Elisa - la bambina di 3 anni che Combatte la leucemia "sta malissimo"/ Il papà su Facebook - "situazione grave" : Elisa, la bambina di 3 anni che combatte la leucemia "sta malissimo". Lo ha dichiarato il padre in un disperato messaggio Facebook. I genitori continuano a sperare fino alla fine.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:02:00 GMT)

Situazione difficile in Cina : il mercato dei videogiochi è stato Completamente bloccato : La Cina è potenzialmente il mercato più vasto da sfruttare anche in ambito videoludico ma sia le compagnie più importanti che quelle più piccole si trovano in una Situazione a dir poco complicata: l'intero mercato è stato bloccato.Gli organi regolatori hanno sostanzialmente bloccato l'approvazione delle licenze per i videogiochi congelando, di fatto, un intero settore. La Situazione raccontata in dettaglio da Bloomberg rivela un'importante ...

Romania : Commissione Ue segue attentamente situazione a Bucarest - la violenza non può mai essere una soluzione politica : Bucarest, 14 ago 14:38 - , Agenzia Nova, - La Commissione europea segue da vicino gli sviluppi in Romania e pone l'attenzione sul fatto che la violenza non può mai essere una soluzione... , Rum,

Ahi Genoa - Laxalt saluta i Compagni : addio ad un passo - la situazione : Diego Laxalt in procinto di lasciare il Genoa dopo una lunga militanza in Liguria, il calciatore andrà allo Zenit Diego Laxalt ai saluti con il Genoa. Il calciatore uruguayano si appresta a firmare un nuovo contratto con lo Zenit San Pietroburgo, al termine di un lungo corteggiamento conclusosi con l’accordo sulla base di 10 milioni di euro più 2 di bonus legati agli obiettivi del club. Il Genoa ha perso anche l’eventuale ...

Tragedia della A14 a Bologna : il Comandante dei Vigili del Fuoco : “Situazione stabile” : “E’ stato un evento molto, molto importante: un’esplosione di 25mila litri di gpl non e’ una cosa che accade di frequente, ma la prontezza dei soccorsi ha permesso di mettere sotto controllo la zona. Non ci sono nuovi edifici da controllare, ora è nostro compito, verificare le singole abitazioni su richiesta dei residenti”. Parole di Gioacchino Giomi, comandante del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che, questa ...

Aquarius - diario di bordo – Giorno 4. Cominciano le guardie : “Situazione nel Mediterraneo molto incerta” : È il quarto Giorno di navigazione per l’Aquarius, che al momento in cui scriviamo sta entrando nella Sar zone davanti alla Libia per posizionarsi in attesa di un salvataggio. Ed è il Giorno delle “prove generali”: i gommoni vengono lanciati in mare per due volte durante la giornata, una al mattino e un’altra nel pomeriggio mentre un peschereccio dalla nazionalità ignota passa a poche miglia di distanza. Le esercitazioni hanno lo scopo di testare ...

MotoGp – Situazione tesa in casa Yamaha : Forcada saluta Vinales - Comportamento scorretto di Maverick? : Ramon Forcada dice addio a Vinales, adesso è ufficiale: ecco chi prenderà il suo posto dal prossimo anno al fianco dello spagnolo della Yamaha Situazione tesa in casa Yamaha: da tempo si vociferava di una rottura tra Maverick Vinales e il suo capotecnico Ramon Forcada, adesso, è arrivata l’ufficialità. Lo spagnolo della Yamaha, ieri ha parlato proprio della sua futura collaborazione con Esteban Garcia: “sono molto felice di ...

Willian - altro che addio al Chelsea! Il giocatore vittima di una truffa : ‘firme false’ - il Comunicato spiega la situazione : L’addio di Willian al Chelsea si tinge di giallo! Circola una lettera falsa, firmata dal giocatore, riguardante un cambio di agente per favorire il trasferimento al Manchester United Il nuovo Chelsea di Maurizio Sarri è alle prese con diverse, delicate, situazioni di mercato. Una di esse riguarda l’esterno brasiliano Willian, corteggiatissimo sia in Premier League (dal Manchester United di Mourinho) che da Real Madrid e ...

SCommesse - bonus di gioco e betting online in Italia : il punto della situazione : ... attuale presidente dell'Associazione dei Calciatori Italiani, che a una domanda a proposito del Decreto Dignità e dell'impatto economico sul mondo del calcio ha subito dato il suo appoggio al ...

Tre morti per legionella nel Milanese. L'assessore regionale : "Situazione critica e Complessa" : Continua a salire il bilancio delle vittime dell'emergenza legionella a Bresso, nel Milanese. Dopo i due anziani, un uomo e una donna di 94 anni, morti tra ieri e lunedì, un'altra donna è deceduta oggi per le complicanze sopraggiunte dopo aver contratto il batterio. L'anziana aveva 84 anni ed era ricoverata all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano), dove sono avvenuti gli altri due decessi.Già dopo la morte del ...

'La situazione era Compromessa : ho dato l'ordine di arretrare per salvare i carabinieri' : Molestie su una bambina, richiedente asilo in manette per violenza sessuale 3 Ponte Organasco, non ce l'ha fatta il motociclista finito in un dirupo 4 Imbragano la cassaforte per rubarla ma sono ...