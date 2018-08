“Come farò senza di te?!” Sedicenne investita da un pirata della strada | Sofia Tedesco

caffeinamagazine

(Di giovedì 23 agosto 2018) L’ennesima notte di sangue sulle strade italiane di un agosto maledetto è finito con il più tragico degli epiloghi. Lo scorso 11 agosto, in terra sicula, precisamente ad Agrigento, un– ancora ricercato – ha travolto uno scooterone sul quale viaggiavano due minorenni. Un ragazzo di diciassette anni – che ha riportato poche ferite e qualche escoriazione – e una ragazzina di sedici. Da subito le condizioni di quest’ultima,, sono apparse gravissime: trasportata d’urgenza dai sanitari del 118 presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, è finita in coma per un gravissimo trauma cranico. Nella serata di ieri, mercoledì 22 agosto 2018, dopo dodici giorni di speranza e preghiere da parte di amici e parenti l’annuncio più duro da mandare giù:non ce l’ha fatta, i medici ne hanno dichiarato ...