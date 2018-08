Coldiretti | ' Nelle aree terremotate produzione del latte crollata del 20%'

De Filippo riconfermato presidente di Coldiretti Foggia : sul far west nelle campagne e Psr chiama in causa Emiliano e Di Gioia : 'Siamo molto preoccupati per le condizioni di lavoro e di vita nelle aree rurali della Capitanata - ha detto Giuseppe De Filippo - dove i nostri agricoltori sopportano loro malgrado una quotidianità ...