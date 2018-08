Clamoroso attacco di Vidal al Real Madrid | “col Var avrei due Champions”

sportfair

(Di giovedì 23 agosto 2018) Arturopensa già alla Champions League, suo tarlo dopo aver perso ripetutamente nelle ultime fasi della competizione Arturosi è ben integrato in Spagna, dalle sue parole contro il, sembra infatti che il clima ostile in casa Barcellona contro le merengues gli sia già entrato in testa. “Voglio vincere tutto e ovviamente in particolare la Champions League. Con il VAR, il Bayern Monaco avrebbe due Champions League in più“. Ha dichiarato al Mundo Deportivo, con chiaro accenno ai torti arbitrali subiti dai bavaresi contro ilnelle passate edizioni del trofeo. Quest’anno di certoè nel club giusto per riprovare l’assalto.L'articolodial: “col Vardue Champions” SPORTFAIR.