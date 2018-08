Blastingnews

: Cittadella, massacrata di botte dalla figlia: anziana muore dopo tre settimane - AlbertoStartrek : Cittadella, massacrata di botte dalla figlia: anziana muore dopo tre settimane - NapoliSport1926 : Figlia assassina, madre 91enne uccisa brutalmente ?? -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Questa fa parte di quelle vicende VIDEO di cui non si vorrebbe mai avere notizia e che riguarda i sempre più frequenti casi di maltrattamenti e violenze che gli anziani si ritrovano a subire. In questo caso, le violenze hanno portato l'signora di novantuno anni, Maria Barci, addirittura alla mortetredi ricovero in ospedale. I fatti si sono verificati a, all'interno dell'ospedale della zona dove era stata trasferita negli istanti successivi al blitz organizzato dai carabinieri dentro casa sua. Stando a quanto riferisce il noto quotidiano Il Corriere della Sera, infatti, le forze dell'ordine hanno scoperto le ripetute violenze subite per mano delladella donna, la quale, una volta accertati i fatti, è stata arrestata ed è stata posta agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Pugni, schiaffi e ...