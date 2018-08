Chiara Ferragni versione sposa | ipotesi per trucco e capelli da «sì»

Chiara Ferragni e Fedez/ La particolare lista di nozze : “Donate ad una causa meritevole di uno di voi!” : Chiara Ferragni e Fedez, la particolare lista di nozze in attesa dell'evento in quel di Noto: “Donate ad una causa meritevole di uno di voi!”, ecco cosa ha fatto la coppia.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 06:45:00 GMT)

Fedez e Chiara Ferragni/ Abito da sposa bianco? “Sono super emozionata - sarà una giornata incredibile” : Manca sempre meno al matrimonio dell'anno. Federico Lucia e Chiara Ferragni stanno per diventare marito e moglie; la sposa sceglierà un Abito bianco da indossare?(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 22:13:00 GMT)

Chiara Ferragni : le parole per Fedez prima del matrimonio : Fedez: le nuove diChiarazioni di Chiara Ferragni sul matrimonio E’ inutile negarlo: il matrimonio più atteso dell’anno, probabilmente anche di sempre, è quello che vedrà a breve protagonista la coppia formata da Chiara Ferragni e il rapper Fedez. I due, da quando si sono messi insieme, hanno sempre fatto le cose in grande. Dai festeggiamenti del compleanno di lei fino a giungere alla proposta di matrimonio fatta in diretta ...

Chiara Ferragni emozionata prima delle nozze : “Tremo di gioia al pensiero” : Chiara Ferragni emozionata prima delle nozze con Fedez: la confessione ad un fan sui social Manca davvero pochissimo al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. Il lieto evento, come molti sanno, verrà celebrato in Sicilia dove, i due futuri sposi, intratterranno amici e parenti per ben tre giorni. La festa per le loro nozze, inoltre, […] L'articolo Chiara Ferragni emozionata prima delle nozze: “Tremo di gioia al pensiero” ...

FEDEZ E Chiara FERRAGNI/ Abito da sposa bianco? “L’emozione più intensa della vita - tremo di gioia…” : Manca sempre meno al matrimonio dell'anno. Federico Lucia e CHIARA FERRAGNI stanno per diventare marito e moglie; la sposa sceglierà un Abito bianco da indossare?(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 18:13:00 GMT)

Fedez e Chiara Ferragni/ Abito da sposa bianco? Gli ultimi indizi prima delle nozze dell’anno : Manca sempre meno al matrimonio dell'anno. Federico Lucia e Chiara Ferragni stanno per diventare marito e moglie; la sposa sceglierà un Abito bianco da indossare?(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 16:02:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez - lista nozze con un progetto dei fan : Chiara Ferragni e Fedez lanciano un'iniziativa inedita alla vigilia delle nozze, come spiegano in un video diffuso da Agi.Il matrimonio è previsto per l'1 settembre a Noto e la coppia ha deciso di devolvere una somma raccolta dai propri ospiti - più una somma segreta e personale - al progetto di uno dei loro fan. Su GoFundMe è partita quindi la particolare lista nozze: sul portale si potranno donare dei soldi per finanziare questo progetto che ...

Chiara Ferragni la mamma approda in tv in autunno : Mentre Chiara Ferragni si prepara a convolare a nozze, la sua mamma è pronta ad approdare in televisione accanto ad altri colleghi scrittori il prossimo autunno. La scrittrice Marina Di Guardo infatti,...

Belen e Chiara Ferragni critiche per una foto sui social : Chiara Ferragni e Belen sono state criticate sui social a causa della pubblicazione di alcune foto che non sono state particolarmente gradite dai loro follower. A scatenare la polemica contro la Ferragni è stato uno scatto tipicamente estivo, che mostra la bella imprenditrice sdraiata a pancia in giù su un materassino mentre si gode un momento di relax in piscina. Una foto innocua? Non proprio, visto che in primo piano c’è il suo lato B per ...

Chiara Ferragni e Belen Rodriguez criticate per due foto provocanti : cos'è successo : Chiara Ferragni e Belen Rodriguez sono state aspramente criticate sui social a causa della pubblicazione di alcune foto che non sono state particolarmente gradite dai loro follower. A scatenare la...

Attacco a Belen e Chiara Ferragni / Foto - le due colpite dagli hater per alcune immagini su Instagram : Attacco a Belen e Chiara Ferragni, Foto: le due colpite dagli hater per alcune immagini su Instagram, scoppia la polemica sul web. Risponderanno agli attacchi? (Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 00:14:00 GMT)

Chiara Ferragni - lato B in bella mostra : ma è acciaccata a dieci giorni dalle nozze con Fedez : Mancano dieci giorni esatti alle attesissime nozze tra Chiara Ferragni e Fedez, ma la fashion blogger si mostra un po' preoccupata attraverso un aggiornamento pubblicato con Instagram Stories....

Fedez e Chiara Ferragni - festa a Ibiza per i 5 mesi di Leone : festa grande in casa Ferragni-Lucia: la coppia più social d’Italia prossima alle nozze (QUI tutto quello che c’è da sapere) festeggia i 5 mesi di vita di Leone e, come al solito, documenta scrupolosamente i momenti salienti su Instagram. Il piccolo in braccio a mamma Chiara si fa aiutare a spegnere la candelina posta sopra un invitante budino mentre papà Fedez gongola tra un “Amore mio” e un “Patato” rivolti ...

Chiara Ferragni e Fedez / Foto - Leone compie 5 mesi : festa per il bebè a un passo dalle nozze : Chiara Ferragni e Fedez festeggiano il piccolo Leone che compie 5 mesi: festa per il bebè a un passo dalle nozze della coppia, il 1 settembre a Noto(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:25:00 GMT)