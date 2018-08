Chi sarà il prossimo sul trono? No | George non tocca ancora a te

Fedez e Chiara Ferragni/ Abito da sposa bianco? “Sono super emozionata - sarà una giornata incredibile” : Manca sempre meno al matrimonio dell'anno. Federico Lucia e Chiara Ferragni stanno per diventare marito e moglie; la sposa sceglierà un Abito bianco da indossare?(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 22:13:00 GMT)

Alessia Marcuzzi torna a condurre Le Iene. Al suo fianco ecco Chi ci sará…Preferivate la conduzione con Ilary e Teo? : Senza i dimissionari Ilary Blasi e Teo Mammucari nella prossima stagione televisiva, a Le IeneMarcuzzi le iene savino, arriverà inevitabilmente un nuovo corso. E la curiosità legata alla nuova coppia di conduttori del programma di punta di Italia 1 si fa sempre più alta. Di nomi ne sono già stati fatti tanti: la promozione di Melissa Satta, la suggestione di Diletta Leotta e il ritorno di Miriam Leone su tutti. Ma per loro non ci sarà niente ...

The Big Bang Theory Chiude - la dodicesima stagione sarà l'ultima : Adesso è ufficiale: The Big Bang Theory finirà a maggio del 2019 (probabilmente) quando negli USA andrà in onda l'ultimo episodio della dodicesima stagione della storica serie tv comedy.L'annuncio è arrivato attraverso un comunicato congiunto di Warner Bros. Television, che produce la serie, CBS, che la trasmette, e Chuck Lorre che l'ha ideata: Saremo per sempre grati ai nostri fan per il loro supporto a The Big Bang Theory nell'arco ...

La Prova del Cuoco 2018 : ecco Chi ci sarà con Elisa Isoardi : E’ in fase di definizione il cast della nuova edizione de La Prova del Cuoco, il cooking show di Raiuno condotto da Elisa Isoardi E’ quasi tutto pronto per la nuovissima edizione de La Prova del Cuoco, la prima senza Antonella Clerici. Al timone del cooking show quotidiano il pubblico troverà Elisa Isoardi che per l’occasione ha voluto al suo fianco un volto noto del piccolo schermo. Di chi si tratta? Andrea Lo Cicero a La ...

Sarà la TurChia a innescare la prossima crisi mondiale? : Tutti i riflettori sono puntati sulla lira turca. Il suo declino è stato veloce e coinvolge molte banche europee. Leggi

L'addio social di MarChisio alla Juve : 'Sarà sempre parte di me' : LaPresse, Su Instagram e su Facebook. Arriva L'addio social di Claudio Marchisio alla Juve, un video con cui ricorda i suoi 25 anni in bianconero. 'C'è un solo modo per...

Juventus - MarChisio lettera commovente : “Sarà sempre parte di me - ovunque sarò…” : Marchisio lettera- Claudio Marchisio lascia ufficialmente la Juventus dopo 25 anni. Dai pulcini alla prima squadra, da un sogno nel cassetto, ad una vincente e incredibile realtà. Marchisio è arrivato in punta di piedi, ed esce di scena nello stesso identico modo. Esce di scena da leader, da signore, in pieno stile principesco. Una lettera […] L'articolo Juventus, Marchisio lettera commovente: “Sarà sempre parte di me, ovunque ...

A Bruxelles ci sarà una via che si Chiamerà “Questa non è una via” : È un omaggio alla non-pipa del surrealista belga René Magritte e ci saranno anche strade dedicate alla birra Kriek, alle patatine fritte e a un mondo migliore The post A Bruxelles ci sarà una via che si chiamerà “Questa non è una via” appeared first on Il Post.

IsChia un anno dopo il terremoto - l'altolà del commissario : 'Chi ha fatto abusi non sarà risarcito' : Ischia - Ha scelto di incontrare subito i cittadini di Casamicciola e gli sfollati Carlo Schilardi, ieri mattina sull'isola, nell'anniversario del sisma, per la sua prima uscita ufficiale come ...

Eolo Chiede aiuto ad Aladino - e le previsioni meteo saranno più precise : Sono loro a fare la parte del leone nel mondo della meteorologia che è, per definizione, una scienza globale. Quello che succede da noi oggi è una diretta conseguenza di quello che è successo in ...

Pray dolore in frazione FlecChia per l'addio a Sara : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Pray dolore in frazione ...

Ponte Morandi - Conte : “500 milioni sono poChi - Autostrade può quadruplicarli e sarà solo l’inizio” : In una intervista al Corriere della Sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fa il punto sulla revoca della concessione ad Autostrade dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova: "Noi abbiamo avviato una “procedura di legge”. Chi si è affrettato sui giornali a tutelare le ragioni economiche di Autostrade può stare tranquillo: quest’ultima avrà facoltà, nel corso della procedura, di replicare".Continua a leggere

US Open 2018 - tabellone masChile senza un vero favorito. Nadal - Djokovic - Federer - sarà sfida a tre? : Un trono per tre. Questa è la situazione che si va a delineare ad una settimana dall’inizio dello US Open 2018. Nel tabellone maschile dell’ultimo Slam dell’anno tutto sempre portare ad una sfida tra Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer. L’ordine in cui sono stati scritti non è casuale, ma è quello che in una speciale griglia di partenza potrebbe essere il più realistico. In pole position c’è Novak Djokovic, ...