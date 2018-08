Chi è Jimmy Bennett | l' ex bimbo prodigio | che accusa Asia Argento di abusi sessuali

Jimmy Bennett rompe il silenzio : «Il trauma si è risvegliato quando Asia Argento si è diChiarata vittima» : Jimmy Bennett Il giovane attore Jimmy Bennett, che il New York Times ha rivelato essere l’accusatore di Asia Argento, la quale l’avrebbe risarcito con 380.000 dollari per averlo molestato sessualmente quando aveva 17 anni, non si nasconde più e vuota il suo sacco: “Nei giorni scorsi non ho fatto dichiarazioni perché ero addolorato e mi vergognavo che tutto questo fosse reso pubblico. All’epoca dei fatti ero minorenne e ...

"Asia dice il falso - a breve Jimmy farà una diChiarazione". L'intervento del legale di Bennett : Raffica di smentite nel caso Asia Argento: dopo quella dell'attrice italiana che ha negato di aver fatto sesso con l'attore Jimmy Bennett quando lui era ancora minorenne per lo stato della California, l'avvocato del giovane, Gordon K. Sattro, ha detto che la smentita di Asia è falsa. Sattro ha aggiunto di stare lavorando con il suo cliente a una dichiarazione. Lo riporta il New York Times.Intanto, continua l'attenzione dei media americani ...

Chi è Jimmy Bennett - l’ex baby star che ha accusato Asia Argento di violenza : Può accadere che a Hollywood i bambini prodigio non abbiano uguale successo da adulti. E che da baby star si finisca presto nel dimenticatoio, con tutto ciò che ne consegue. Jimmy Bennett, oggi 22 anni, californiano, a inizio anni 2000 era tra i più lanciati: al cinema, dopo il più classico debutto in una serie di spot tv, affiancava Eddie Murphy ne L’asilo dei papà, Harrison Ford e Bruce Willis riponevano in lui grandi aspettative (Hostage, ...

Così Asia Argento abusò di Jimmy Bennett : i nuovi dettagli choc rivelati dal New York Times. E ora risChia X Factor : La notizia che Asia Argento , SPECIALE , ha pagato il silenzio di Jimmy Bennett per un rapporto sessuale avuto quando lui era minorenne sta facendo il giro del mondo. E il New York Times, che ha rivelato la vicenda per la prima volta, aggiunge dettagli choc sugli abusi avvenuti quando il ragazzo era ancora minorenne - - Asia Argento e il giovanissimo Jimmy ...

