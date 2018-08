agi

: RT @MinutemanItaly: Per essere più chiari Comandante della Diciotti, per carità, gran professionista, ma pubblica stesse vignette di un mil… - fildifranco : RT @MinutemanItaly: Per essere più chiari Comandante della Diciotti, per carità, gran professionista, ma pubblica stesse vignette di un mil… - Agenzia_Italia : Chi è il comandante della #Diciotti - LuanaCelli2 : RT @MinutemanItaly: Per essere più chiari Comandante della Diciotti, per carità, gran professionista, ma pubblica stesse vignette di un mil… -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Per i leoni da tastiera è 'l'uomo da odiare', ma c'è chi, come Francesco Merlo su Repubblica, gli darebbe una medaglia al merito. Lui, Massimo Kothmeir, capitano di fregata al comando', non si cura né degli uni né dell'altro, non ha mai rilasciato un'intervista e non ha mai diramato un comunicato. Non a Trapani, quando attraccò con 67 migranti a bordo dopo una traversata difficile, con un paio di loro che si erano fatti minacciosi al punto da spingere Salvini a chiedere che scendessero a terra "con le manette ai polsi". Né nell'ultima settimana, in cui si è trovato con 148 (ma fino a mercoledì sera erano 177) migranti sulla sua nave in cerca di un porto di attracco. Il capitano Kothmeir è al comandodal 6 ...