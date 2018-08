Che cos' è No Way | il modello australiano per i migranti a cui punta Salvini

Borrelli - Molise an Che scosse più forti : ANSA, - CAMPOBASSO, 23 AGO - "C'è il terremoto, il terremoto non è prevedibile, ci sono queste scosse , gli esperti dicono che è aumentata la probabilità che ci possa essere una scossa ancora più forte,...

“Ma è lei?”. Nicole Kidman - Che trasformazione! Mai vista così - davvero : Nicole Kidman è sicuramente una delle attrici più belle e amate dei nostri tempi. Carnagione e capelli chiari, fisico spettacolare e un’eleganza disarmante: a 51 anni l’attrice australiana naturalizzata statunitense si prende sempre tutta la scena agli eventi mondani o sul red carpet. E poi, certo, non abbiamo ancora minimamente accennato al suo talento. Basterà citare alcuni dei numerosi riconoscimenti che ha ricevuto in ...

Riascoltare Vincino - Che stava morendo così e così stava vivendo. E' stato un piacere : Voglio fare un reportage, o più modestamente una cronaca, dalla notte fra martedì e mercoledì, da una casa lontana, un condominio di un posto tranquillo, in cui non si può nel cuore della notte tenere la radio accesa a un volume sufficiente. La ...

Riascoltare Vincino - Che stava morendo così e così stava vivendo. E’ stato un piacere : Voglio fare un reportage, o più modestamente una cronaca, dalla notte fra martedì e mercoledì, da una casa lontana, un condominio di un posto tranquillo, in cui non si può nel cuore della notte tenere la radio accesa a un volume sufficiente. La radio radicale. Trasmetteva la registrazione di due pre

Annega in piscina e trascina con sé l'amica Che cercava di salvarlo : muoiono così 2 giovani : Morti per un bagno nella piscina di una villa: un ventunenne che non sapeva nuotare e l'amica , 19 anni, che ha cercato di salvarlo . La tragedia a Castelnuovo don Bosco, il paese di uno dei santi ...

Terremoto : forte scossa nel Pacifico davanti all’Oregon Perché è campanello d’allarme : Un sisma di magnitudo 6.3 mette in allarme una zona dove nel 1700 avvenne un Terremoto devastante seguito da uno tsunami distruttivo. L’area è conosciuta per la pericolosità sismica

Maurizio Costanzo : ecco perchè io e Maria De Filippi andiamo d’accordo! : Maurizio Costanzo, raggiunta ormai la soglia degli ottant’anni, fa un bilancio della sua vita e svela in un’intervista quale è il segreto che lo lega da ormai tanti anni, a Maria De Filippi! ecco la verità! Maurizio Costanzo ha concesso in queste ore, un’intervista a tutto tondo al settimanale “Chi” dove ha raccontato per filo e per segno, ogni dettaglio della sua vita privata e lavorativa. Tanto per cominciare, ...