Che cos' è la ' Pacific solution' | il modello australiano sui migranti

Terremoto Molise - la Protezione civile avverte : "Possibili scosse anChe più forti" : Borrelli: "Gli esperti dicono che è aumentata la probabilità che ci possa essere una scossa ancora più forte, regoliamoci di...

Che cos'è No Way - il modello australiano per i migranti a cui punta Salvini : L'Australia ha da anni intrapreso una politica controversa e insolita. Intercetta navi cariche di migranti e di rifugiati, e poi li costringe a vivere in condizioni di prigionia nelle due isole del ...

Borrelli - Molise anChe scosse più forti : ANSA, - CAMPOBASSO, 23 AGO - "C'è il terremoto, il terremoto non è prevedibile, ci sono queste scosse, gli esperti dicono che è aumentata la probabilità che ci possa essere una scossa ancora più forte,...

Charlie Hebdo e la copertina sul Crollo del Ponte Morandi a Genova : La vignetta Che fa infuriare il web. «Costruito dagli italiani...pulito dagli extracomunitari» : Charlie Hebdo, la rivista satirica francese, nota per l'assalto terroristico di trea nni e mezzo fa, torna ad occuparsi delle tragedie italiane, ed è nuovamente polemica. Infatti, Charlie,...

“Ma è lei?”. Nicole Kidman - Che trasformazione! Mai vista così - davvero : Nicole Kidman è sicuramente una delle attrici più belle e amate dei nostri tempi. Carnagione e capelli chiari, fisico spettacolare e un’eleganza disarmante: a 51 anni l’attrice australiana naturalizzata statunitense si prende sempre tutta la scena agli eventi mondani o sul red carpet. E poi, certo, non abbiamo ancora minimamente accennato al suo talento. Basterà citare alcuni dei numerosi riconoscimenti che ha ricevuto in ...

Riascoltare Vincino - Che stava morendo così e così stava vivendo. E' stato un piacere : Voglio fare un reportage, o più modestamente una cronaca, dalla notte fra martedì e mercoledì, da una casa lontana, un condominio di un posto tranquillo, in cui non si può nel cuore della notte tenere la radio accesa a un volume sufficiente. La ...

VODAFONE contro TIM - la sfida continua : offerte pazzesChe con minuti e tanti giga a costi da urlo : VODAFONE contro TIM, la sfida continua: offerte pazzesche con minuti e tanti giga a costi da urlo. Fonte foto: esauriente.it VODAFONE contro TIM, la sfida continua: offerte pazzesche con minuti e ...

Annega in piscina e trascina con sé l'amica Che cercava di salvarlo : muoiono così 2 giovani : Morti per un bagno nella piscina di una villa: un ventunenne che non sapeva nuotare e l'amica, 19 anni, che ha cercato di salvarlo. La tragedia a Castelnuovo don Bosco, il paese di uno dei santi ...

Terremoto : forte scossa nel Pacifico davanti all’Oregon Perché è campanello d’allarme : Un sisma di magnitudo 6.3 mette in allarme una zona dove nel 1700 avvenne un Terremoto devastante seguito da uno tsunami distruttivo. L’area è conosciuta per la pericolosità sismica

Prova Cuoco - Elisa Isoardi resta senza gli Chef : ecco cosa sta accadendo : Parte il 10 settembre la nuova edizione de La Prova del Cuoco targata Elisa Isoardi : dopo l'addio di Antonella Clerici, la futura sposa di Matteo Salvini si è impegnata parecchio per rivoluzionare e ...

Maurizio Costanzo : ecco perchè io e Maria De Filippi andiamo d’accordo! : Maurizio Costanzo, raggiunta ormai la soglia degli ottant’anni, fa un bilancio della sua vita e svela in un’intervista quale è il segreto che lo lega da ormai tanti anni, a Maria De Filippi! ecco la verità! Maurizio Costanzo ha concesso in queste ore, un’intervista a tutto tondo al settimanale “Chi” dove ha raccontato per filo e per segno, ogni dettaglio della sua vita privata e lavorativa. Tanto per cominciare, ...

Il Chelsea avverte : "M. Alonso costa 60 mln" : Grandi di Spagna alla caccia di rinforzi, visto che nella Liga il mercato chiude il 31 agosto. Al Real Madrid serve un attaccante, e il nome più gettonato è ora quello di Rodrigo Moreno del Valencia, ...

