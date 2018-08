Charlie Hebdo | vignetta choc sul crollo del ponte di Genova Polemica

Nuovo caso su Charlie Hebdo per la copertina sul Ponte Morandi : la vignetta è una bufala? : Si parla moltissimo oggi 23 agosto dell'ultima copertina Charlie Hebdo, che stando alla nuova immagine in circolazione su Facebook sarebbe incentrata sul Ponte Morandi crollato a Genova la scorsa settimana. Dopo quella che molti italiani ritennero offensiva poche settimane fa, dunque, ci si chiede anche in queste ore se si tratti di una bufala, o se in alternativa la redazione ha deciso di rendere effettivamente pubblica una vignetta come quella ...