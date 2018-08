Charlie Hebdo | la copertina sul crollo del ponte Morandi | “Costruito dagli italiani

ilfattoquotidiano

: Fanno indignare e discutere, è il loro mestiere. La vignetta mi fa schifo, viva la vignetta di Charlie Hebdo. Fors… - LucaBizzarri : Fanno indignare e discutere, è il loro mestiere. La vignetta mi fa schifo, viva la vignetta di Charlie Hebdo. Fors… - Agenzia_Ansa : #CharlieHebdo al vetriolo sul crollo del ponte di #Genova. Ecco la vignetta nell'ultima copertina del settimanale f… - Corriere : Genova, macabra copertina di Charlie Hebdo sul crollo del ponte. Rixi: «Che schifo» -

(Di giovedì 23 agosto 2018)torna a far indignare per una sua. Nell’ultima edizione del periodico satirico francese, la numero 1361, ildela Genova viene collegato alla situazione dei migranti in Italia. L’immagine è una vignetta su sfondo giallo che mostra ilspezzato in alto a sinistra mentre a terra, tra le macerie e un’auto appena precipitata, c’è un uomo con la pelle nera che spazza il suolo con una ramazza: “Costruito… pulito dai migranti“, è il titolo che ha scatenato molte reazioni, per prima quella del viceministro ai Trasporti, leghista e genovese, Edoardo Rixi, che su Facebook scrive: “è senza vergogna e riesce a superare ogni limite nel cattivo gusto”. Il settimanale satirico, diventato noto a tutti dopo l’attentato del 7 gennaio 2015 e la diffusione dell’hashtag ...