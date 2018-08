Cesano Maderno | a fuoco capannone industriale | alte colonne fumo nero

INCENDIO Cesano Maderno : CAPANNONE RISCHIA CROLLO/ Video ultime notizie : nucleo Nbcr per allarme nube tossica : INCENDIO CESANO MADERNO: fiamme in un CAPANNONE, Video. Le ultime notizie: vigili del fuoco a lavoro per spegnere il rogo, colonna di fumo visibile da Saronno.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 18:16:00 GMT)

Cesano Maderno. Incendio in un capannone gestito da un cinese : Le fiamme si sono levate alte a Cesano Maderno. Il rogo è divampato giovedì pomeriggio in un capannone di un’azienda

Incendio Cesano Maderno : fiamme in un capannone/ Ultime notizie video : colonna di fumo visibile da Saronno : Incendio Cesano Maderno: fiamme in un capannone, video. Le Ultime notizie: vigili del fuoco a lavoro per spegnere il rogo, colonna di fumo visibile da Saronno.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 16:19:00 GMT)

Cesano Maderno - ecco le Residenze assistite Groane : primi anziani a ottobre : Gli ospiti varcheranno le "Residenze assistite Groane" il primo ottobre, ma l'inaugurazione sarà tre settimane dopo sabato 20 ottobre con un'apertura straordinaria al pubblico. È in dirittura d'arrivo ...

Ferragosto a Cesano Maderno - tutti i riti al Pasqué per la festa dell'Assunta : La solennità dell'Assunta, a Cesano Maderno, è una tradizione consolidata che porta alla scoperta de il Pasqué. Appuntamento ormai imprescindibile per chi rimane in città ad agosto: nonostante il ...

Cesano Maderno : ancora rapinatori minorenni in azione - aggrediti due coetanei : Due minorenni sono stati aggrediti e minacciati a Cesano Maderno da una coppia di coetanei rapinatori. Sono gli stessi che forse hanno già messo a segno altri colpi. ancora baby gang in azione in ...

Infortuni : tecnico muore schiacciato da piattaforma a Cesano Maderno (2) : (AdnKronos) - La Cgil Lombardia e la Cgil Monza e Brianza, nell’esprimere il proprio cordoglio alla famiglia del lavoratore che ha perso la vita, hanno dichiarato: "Siamo di fronte a un drammatico peggioramento della situazione, nella nostra regione come in tutta Italia, che preoccupa fortemente il

Infortuni : tecnico muore schiacciato da piattaforma a Cesano Maderno : Milano, 6 lug. (AdnKronos) – Un morto sul lavoro in Lombardia: “un tecnico di 51 anni, manovratore esperto di piattaforme aeree della ditta Banfi, ha perso la vita nel ribaltamento del mezzo in una cartiera di Cesano Maderno, in provincia di Monza, la ditta MD Foils, che nei giorni scorsi a causa del maltempo aveva subito danni al tetto. Per ripararlo l’azienda ha chiamato un’impresa che a sua volta ha noleggiato la ...

Tromba d’aria nel milanese : tetti divelti a Pozzo d’Adda/ Video - esonda il Seveso : disagi a Cesano Maderno : Tromba d’aria nel milanese: tetti divelti a Pozzo d’Adda. Video, esonda il Seveso: disagi registrati a Cesano Maderno. Situazione rientrata nella normalità ma è allerta(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 08:38:00 GMT)