C’è un nuovo messaggio audio di Abu Bakr al Baghdadi

“Sono di nuovo single”. L’ha lasciata e ora impazza il gossip. Cosa C’è dietro la clamorosa rottura : fan già scatenati : Un altro gran botto di gossip infiamma l’estate degli appassionati delle vicende di Chicco Nalli e Tina Cipollari. Chicco, infatti, si è raccontato sulle pagine del settimanale Mio. L’ex marito di Tina Cipollari ha dichiarato di essere tornato single. Bomba! La relazione con l’attrice spagnola Myr Garrido è già finita. A causare la rottura, l’impossibilità di trascorrere del tempo insieme. Anche la vacanza di ...

Nella Repubblica Democratica del Congo C'è di nuovo ebola : Una nuova epidemia causata dal ceppo più letale del virus ha colpito la regione del Nord Kivu: e la guerra in corso da quelle parti complicherà molto le cose

Nicki Minaj : C'è anche Eminem tra i featuring presenti nel nuovo disco "Queen" : E molti altri ancora!

UN POSTO AL SOLE : pausa dal 13 agosto (ma prima C’è un nuovo mistero) : Tempo di ferie anche per i protagonisti di Un POSTO al SOLE, che – come ogni anno – stanno per concedersi due settimane di vacanza televisiva: la soap partenopea di Rai 3 si fermerà da lunedì 13 a venerdì 24 agosto. Così come l’anno scorso, anche nel 2018 non è previsto alcuno spinoff (l’ultimo riguardò il personaggio di Raffaele Giordano, ricordate?) e quindi durante l’assenza dai teleschermi di Upas è prevista la ...

Un nuovo lavoro nella moda? Avanti - C’è posto : State pensando di cambiare lavoro e avete una passione per la moda? Preparate il curriculum perché Balenciaga è alla ricerca di diverse figure per i suoi uffici in Italia. La casa di moda francese è stata fondata a San Sebastian nei Paesi Baschi nel 1917. È conosciuta anche per la grande attenzione verso tecniche di produzione speciali e tessuti innovativi. Sul sito italiano dedicato alle risorse umane sono disponibili offerte per le sedi di ...

Carceri - Antigone : “Di nuovo in crescita il numero di detenuti. Ma non C’è nessuna emergenza sicurezza stranieri” : “Non c’è un’emergenza sicurezza connessa agli stranieri”, il tasso di detenzione dei non italiani “è diminuito di oltre 2 volte negli ultimi 10 anni”. Mentre aumenta – seppur di poco – il numero totale di carcerati che sono 58.759. I nuovi ingressi sono “stati 24.380 nei primi mesi del 2018”, meno rispetto alle 25.144 persone del primo semestre dello scorso anno. Segno di un’attività criminale non in aumento. Questa è la fotografia scattata da ...

Sorpresa Bari - C’è Lotito : pronto un nuovo progetto per ripartire dalla Serie D - si pensa già al nuovo allenatore : Ultimi giorni tremendi per il Bari, il club non è riuscito ad iscriversi per il prossimo campionato di Serie B ma adesso si aprono importanti soluzioni per il futuro con l’intenzione di ripartire dalla Serie D. Trovano sempre più conferma le voci su un interesse da parte del presidente della Lazio, Claudio Lotito, il numero uno biacoceleste secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ questa mattina è atterrato nel ...

C’è l’intesa Lega-M5S sui vertici Rai : Salini nuovo ad - Foa presidente : Sarà Fabrizio Salini il nuovo amministratore delegato della Rai. Il presidente sarà invece Marcello Foa. L’intesta sarebbe stata trovata prima del Consiglio in un un vertice a 4, con la partecipazione del premier Conte, i due vice, Salvini e Di Maio, e del ministro dell’Economia Tria....

C’è Posta per te - registrazioni 2018 : Maria De Filippi di nuovo in studio : Maria De Filippi non si ferma mai ed è pronta a tornare in studio per C’è Posta per te. Le registrazioni 2018 del people show più amato del piccolo schermo riprenderanno a breve. Come di consueto, infatti, in estate vengono registrati alcuni spezzoni del programma o addirittura le prime puntate della trasmissione di punta di Canale 5 per il sabato sera. C’è Posta per te, registrazioni 2018: la data per la prima puntata della nuova ...

C’è un nuovo gigante in cielo - ecco come nasce il Beluga XL : l’aereo cargo che trasporta altri aerei : In questo video di Airbus tutte le fasi della realizzazione del primo BelugaXL negli stabilimenti di Tolosa, in Francia. Derivato dal jetliner A330, questo aeromobile entrerà in servizio a metà del 2019, trasportando sezioni complete di aeromobili Airbus dai siti di produzione europei alle linee di assemblaggio finali in Francia e Germania. Cinque BelugaXL sostituiranno la flotta di cinque aeromobili A300-600ST esistente, mantenendo la rete di ...

C’è stato un nuovo naufragio nel Mediterraneo - è stata trovata un’unica sopravvissuta : Al largo delle coste della Libia: è una storia strana, che è stata raccontata su Internazionale dalla giornalista Annalisa Camilli The post C’è stato un nuovo naufragio nel Mediterraneo, è stata trovata un’unica sopravvissuta appeared first on Il Post.

Rovazzi - “Faccio quello che voglio”/ Il video ufficiale del nuovo singolo : C’è subito Gianni Morandi : Rovazzi, “Faccio quello che voglio" è il nuovo singolo di Fabio, la canzone sarà “contro” l'ex amico Fedez? Online su tutte le piattaforme digitali. (Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:38:00 GMT)

Non C’è due senza tre : venerdì in uscita il nuovo tormentone di Fabio Rovazzi : Nel 2016 Andiamo a comandare. Nel 2017 Volare in coppia con Gianni Morandi. Come si suol dire, non c’è due senza tre: Fabio Rovazzi sta per pubblicare il suo tormentone dell’estate 2018. Che uscirà venerdì 13 Luglio. E stavolta il video-maker e youtuber milanese ha voluto strafare: il pezzo in questione, Faccio quello che voglio, sarà infatti cantato dallo stesso Rovazzi (che ha scritto il brano insieme al suo produttore e grande amico Danti ...

Ticwatch Pro : tutto quello che C’è da sapere sul nuovo smartwatch da oggi su Amazon : Ticwatch Pro è l’ultimo nato in casa Mobvoi, azienda già conosciuta in Italia per il successo dei suoi smartwatch Wear OS precedenti: stiamo parlando di Ticwatch E e Ticwatch S, due vere perle nel panorama dei dispositivi smart indossabili, che hanno convinto migliaia di utenti e investitori. Forte del successo sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter, dove la startup ha raccolto più di 3.000.000 di dollari alla fine della campagna ...