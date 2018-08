Carlo Cracco con il cooking show ' The final table' sbarca su Netflix

huffingtonpost

(Di giovedì 23 agosto 2018) Un nuovoglobale, cona portare la bandiera italiana. E una docu-serie in 10 parti pronta a rivelare tutto ciò che non avete mai sperato di vedere sul Campionato Mondiale di Formula 1. Sono i due nuovi contenuti originali annunciati oggi da, in occasione dell'Edinburgh International Television Festival.La prima in arrivo, disponibile sulla piattaforma entro la fine dell'anno, sarà The, competizione culinaria creata e prodotta da Robin Ashbrook (MasterChef, MasterChef Junior) & Yasmin Shackleton (MasterChef, MasterChef Junior) per Theoldschool, con chef rinomati in arrivo da tutto il mondo in rappresentanza del proprio paese e l'unico obiettivo di ottenere un posto al "" e sedersi insieme a nove leggendarie icone culinarie internazionali.A rappresentare l'Italia sarà lo chef stellato, ...