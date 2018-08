Carige | lista Malacalza con Modiano e Reichlin

Carige - la famiglia Malacalza presenta la lista : Modiano presidente - Innocenzi ad : Genova - Malacalza Investimenti, in qualità di azionista di Banca Carige con il 23,9586% del capitale sociale, ha presentato la propria lista per il rinnovo del cda in vista dell'assemblea dei soci ...

Banca Carige - Malacalza Investimenti presenta lista per il CdA : Malacalza Investimenti, in qualità di azionista di Banca Carige con il 23,9586% del capitale sociale, comunica di aver presentato la propria lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione in ...

Carige - c'è la lista dei fondi Le manovre per l'assemblea : Nella battaglia per il controllo su Carige, che sarà combattuta nell'assemblea del 20 settembre, spunta il terzo incomodo che contenderà la spartizione dei posti nel board ai due fronti finora ...

Banca Carige - comitato gestori presenta lista minoranza per rinnovo CdA : Teleborsa, - Il comitato dei gestori di Banca Carige , che rappresenta SGR e investitori istituzionali presenti nel capitale, ha presentato una propria lista per il rinnovo del CdA , in vista dell'...