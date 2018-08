“Cara Maria | adesso basta!” Clamoroso | ‘terremoto’ a Uomini e Donne | lei è pronta a

caffeinamagazine

: @migliaccio31 @marialves53 @Sellitti_MR @marses_ok @BrindusaB1 @DavLucia @gori_magnani @cmont4560 @gracinhalara… - guwurzburger : @migliaccio31 @marialves53 @Sellitti_MR @marses_ok @BrindusaB1 @DavLucia @gori_magnani @cmont4560 @gracinhalara… - twicolombotter : RT @BrindusaB1: @migliaccio31 @DavLucia @gori_magnani @cmont4560 @gracinhalara @guwurzburger @CristianeGLima @yianniseinstein @MariangelaSa… - Ranger65177395 : @manzini_anna Cara Anna Maria questi sono INVASORI ricordiamocelo. Sono inviati dai loro governi per invadere Itali… -

(Di giovedì 23 agosto 2018) A quanto pare, Tina Cipollari starebbe coltivando il suo sogno d’amore con Vincenzo, un ristoratore di Firenze che sarebbe riuscito a rubare il cuore dell’opinionista. I due sono usciti allo scoperto solo qualche settimana fa, pubblicando sui social diverse foto che li ritraggono insieme e felici. In tanti si sono chiesti quale sarà stata la reazione di Chicco Nalli, soprattutto dopo che l’hair stylist aveva dichiarato più volte di provare ancora un sentimento molto forte nei confronti dell’ex moglie. A svelarlo è stato proprio l’ex volto di Detto Fatto, che in un’intervista al settimanale Mio, ha commentato il nuovo amore di Tina. “Io le auguro tutto il bene del mondo – ha spiegato – perché si merita una persona d’oro al suo fianco. Personalmente quest’uomo non lo conosco – ha aggiunto l’esperto di bellezza -, ma se quello che dicono è reale, ben venga per lei perché un futuro da ...