Campionati Mondiali di Call of Duty | Doug Censor Martin non centra l' obiettivo

#Pokémon : lo streaming italiano dei Campionati Mondiali sarà online grazie al crowdfunding : Con i fondi raccolti sulla piattaforma di crowdfunding Ulule, il team di Pokémon Millennium realizzerà il commento live in lingua italiana dei match dei videogiochi Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna durante i Campionati Mondiali di Pokémon, che si terranno a Nashville dal 24 al 26 agosto. Obiettivo raggiunto e superato in meno di 24 ore grazie ad oltre 140 sostenitori tramite la piattaforma di crowdfunding di Ulule: è il successo della ...

Ginnastica - Campionati Nazionali USA : Simone Biles per un nuovo show - Hurd e Smith la sfidano. I Mondiali sono vicini… : Fine settimana (17-20 agosto) determinante per la Ginnastica artistica a stelle e strisce, a Indianapolis si disputano i Campionati Nazionali USA che avranno un peso determinante sulle convocazioni per i Mondiali in programma a fine ottobre a Doha. Si preannuncia grande spettacolo e, come sempre, si disputeranno due all-around per assegnare il titolo nel concorso generale: le ragazze dovranno dunque eseguire otto esercizi sui quattro attrezzi ...

Canoa e canottaggio - pioggia di medaglie per gli atleti Uniba ai Campionati Mondiali universitari : Tre gli atleti presenti, tutti del gruppo sportivo Marina Militare: Carmelo Laspina, Antonio Di Caterino , Scienze Motorie, e Michele Bertolini , Economia, . I tre atleti portano a casa 4 medaglie: ...

Canoa – Campionati Mondiali Junior e U23 - tre le medaglie di bronzo conquistate oggi dalla squadra azzurra : Dopo l’argento di ieri di Carlo Tacchini, oggi arrivano altre tre medaglie di bronzo iridate con Andrea Domenico Di Liberto nel K1 200 metri under 23, Irene Bellan nel K1 200 Junior e ancora con l’atleta di Verbania nel C1 200 under 23 Ricco bottino per l’Italia della Canoa velocità impegnata a Plovdiv, in Bulgaria, nei Campionati Mondiali Junior e under 23. Sale a quattro il computo totale delle medaglie azzurre, dopo ...

Mondiali Qatar 2022 - si giocherà a dicembre! Appuntamento tra 4 anni nel deserto. Sarà rivoluzione per i vari Campionati europei : I Mondiali 2018 di calcio stanno ormai per andare in archivio con la finale di Mosca che designerà il vincitore della 21esima edizione della Coppa del Mondo. Il prossimo Mondiale si disputerà nel 2022 in Qatar, esordiente assoluto come organizzatore della competizione, ma la vera grande novità sta nel periodo dell’anno in cui si svolgerà il torneo. Sarà il primo Mondiale della storia giocato in inverno, precisamente dal 21 novembre al 18 ...

Atletica – Campionati Mondiali under 20 - l’Italia va a 400 : in quattro sotto i 46” : Non era mai accaduto nella stessa stagione. Con il 45.84 di Tampere Edoardo Scotti si aggiunge a Davide Re, Matteo Galvan e Daniele Corsa. Tre primati italiani in sei giorni: Benati under 18, Vandi e il lodigiano tra gli under 20 l’Italia del 2018 va a quattrocento. Il 45.84 di “Edo” Scotti ai Campionati Mondiali under 20 di Tampere è soltanto la perla più recente di una stagione che sta evidenziando euforia e vitalità nel giro di pista. ...

Tiro con l’Arco - Cortina d’Ampezzo ospiterà a settembre i Campionati Mondiali tiro di Campagna : Giovedì 12 luglio verranno presentati i Campionati Mondiali di tiro con l’arco – specialità “tiro di Campagna” che si disputeranno a Cortina d’Ampezzo dal 4 al 9 settembre L’Italia torna ad essere il centro del tiro con l’Arco mondiale. A Cortina d’Ampezzo (Bl) si svolgerà dal 4 al 9 settembre la XXVI edizione dei Campionati Mondiali tiro di Campagna che vedranno sui percorsi allestiti negli splendidi scenari che ...

Atletica – Campionati Mondiali under 20 - ufficializzati i convocati per la rassegna di Tampere : E’ stata ufficializzata la lista dei convocati per i Campionati Mondiali under 20 di Tampere Il Direttore Tecnico del settore giovanile e allo sviluppo Stefano Baldini ha ufficializzato l’elenco dei convocati per i Campionati Mondiali under 20 in programma a Tampere, in Finlandia, da martedì 10 a domenica 15 luglio. L’Italia Team si presenterà alla 17esima edizione della rassegna iridata con 26 ragazzi e 26 ragazze, per un totale ...

Atletica – Campionati Mondiali di corsa in montagna - Rambaldini bis mondiale : Nella rassegna iridata di lunghe distanze a Karpacz, in Polonia, il bresciano Rambaldini replica il successo del 2016. Rampazzo bronzo tra le donne come il team azzurro maschile L’Italia festeggia ancora una vittoria nei Campionati Mondiali di lunghe distanze di corsa in montagna. Per la seconda volta, dopo il successo di due anni fa, conquista il titolo Alessandro Rambaldini che arriva davanti a tutti sul traguardo di Karpacz, in Polonia, al ...

Powerchair Rugby. Ecco i 10 azzurri che parteciperanno ai Campionati Mondiali IPCH 2018 : Il wheelchair hockey , Hockey in carrozzina elettrica, è l'unico sport di squadra davvero per tutti: consente a tutti di prendere parte al gioco coinvolgendo in modo attivo e fondamentale anche ...